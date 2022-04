2 Alaska, der sich nicht gern fotografieren lässt, aber einen Hilfstransport in die Ukraine gefahren hat, mit Thomas Sigg, der seine Verbindungen einsetzte und Franziska Lehre, die den Lebenshilfe-Transporter übergab. Quelle: Unbekannt

Tieflader mit Raketenwerfern auf der Autobahn in Richtung Ukraine, Hilfstransporte aus Irland, Italien, Frankreich, darunter 20 Taxifahrer aus Barcelona, und dazwischen ein Lebenshilfebus. Auf der Hinfahrt vollgepackt mit Hilfsgütern, auf der Rückfahrt mit sechs Geflüchteten an Bord – auch "Alaska" aus Hechingen ist buchstäblich an die Grenze gegangen, um den Ukrainern in ihrer Not zu helfen.















Hechingen - "Alaska" – unter diesem Namen kennen viele den bärtigen, kräftigen Mann. Stets in dunklen Klamotten, die Fahrzeuge seines Transport-Kleinunternehmens immer schwarz. Das kann einschüchtern, bis man sein friedfertiges Gesicht sieht, aus dem zwei freundliche Äuglein fröhlich strahlen. Man spürt, der Mann hat das Herz am rechten Platz.

Das merkt man auch daran, dass er im Winter auf eigene Faust Obdachlose mit Schlafsäcken versorgt. Und auch daran, dass er vergangene Woche vor dem Start zur Ukraine-Grenze den Kleinbus vor der Stiftskirche parkte, um es vom Hechinger Stadtpfarrer Michael Knaus segnen zu lassen. Auch der kennt "Alaska" und weiß, dieser Segen war dem Mann wirklich wichtig.

"Alaska" weiß, dass er sich auf Sigg verlassen kann

"Ich musste einfach was tun, ich musste Ukraine-Flüchtlinge da rausholen", erklärt "Alaska" schlicht. Dass das geklappt hat, dabei hat ihm der Hechinger Vermögensberater Thomas Sigg geholfen. "Alaska" wusste, dass er sich auf Sigg bei so etwas verlassen kann, auch wenn auf den ersten Blick der bärige Mann kaum etwas mit dem adretten Vermögensberater gemein zu haben scheint.

Aber auch Sigg ist immer wieder für soziale Zwecke aktiv, unterstützt unter anderem das Inklusionsprojekt des TSV Stetten. Außerdem kennen sich beide seit Kindertagen. Sigg mag und schätzt "Alaska". So zögerte er keine Sekunde, als der ihn fragte, wie er an einen Bus und an Hilfsgüter für einen Ukraine-Hilfstransport rankommen könnte.

Holger Klein von der Lebenshilfe hilft ohne zu zögern

Für Sigg kein Problem. Er ist bestens vernetzt. Er rief Holger Klein, Chef der Bisinger Lebenshilfe, an, und weil Klein wiederum Siggs soziales Engagement schätzt, bekam er die Zusage, einen Achtsitzer-Bus der Lebenshilfe ausleihen zu dürfen.

Hilfstransporte aus ganz Europa rollen über die polnischen Autobahnen

Kontakte zu Hilfsorganisationen vor Ort wurden geknüpft. Es wurde gefragt, was benötigt wird. Sigg bat in seinem Umfeld um Spenden, das verbreitete sich. Ein Busladung voll Medikamente, Hygieneartikel, Schlafsäcken und anderen Hilfsgütern war schnell beisammen.

Außerdem wurden in Stetten zwei Wohnungen für jene Flüchtlinge organisiert, die auf der Rückfahrt mitgenommen werden sollten. Dann fuhr Alaska mit seinem Sohn los in Richtung Ukraine.

Bunte Hilfstransport-Kolonne aus Campingbussen und Lastwagen

Eine Fahrt voller Eindrücke. Durch Deutschland läuft es normal, in Polen auf der Autobahn dann Bilder, die "Alaska" nicht so schnell vergessen wird. "Je weiter wir vorankamen, um so mehr Hilfstransporte waren auf der Autobahn", erzählt er. Eine bunte Kolonne. Voll beladene Campingbusse, Transporter, Lastwagen, alle mit Poster oder Ukraine-Fahnen drapiert. Die Fahrzeuge kommen aus ganz Europa, von Irland bis Italien. Alle vereint im Ziel, Ukrainern zu helfen.

Alaska lernt einen Taxifahrer aus Barcelona kennen. Mit 20 anderen Taxis von dort ist er unterwegs, das Auto auf dem Hinweg vollgestopft mit Hilfsgütern, um auf der Rückfahrt Geflüchtete mitzunehmen. 5000 Kilometer hin und zurück. "Verrückt, aber auch toll", sagt "Alaska".

Militärtransporter mit Panzern und Raketenwerfern

Beeindruckend und zugleich bedrückend sind dazu die vielen Militärtransporter, die unentwegt in Richtung Grenze rollen. Panzer, Raketenwerfer, von Polizeiwagen oder Militärfahrzeugen eskortierte Spezialtransporte. Ausrüstung für die ukrainische Armee, und Waffen, mit denen Polen und die Nato die Grenze aufrüsten, vermutet Alaska.

Er selbst wird auf ein Gelände geleitet, wo er die Hilfsgüter übergeben kann. Mehrere tausend Geflüchtete warten dort auf die Weiterfahrt, betreut von einer Feuerwehr aus Süddeutschland, bewacht von vielen Polizisten, damit hier keine Menschenhändler ihr Unwesen treiben können.

Mit Überraschungseiern ein wenig das Eis bei den Kindern gebrochen

Und dann steht er seinen Passagieren gegenüber. Eine Frau, ihre Oma, zwei Töchter, neun und drei Jahre alt. Der Opa blieb in der Ukraine. Keine Flucht mehr in seinem Alter, hat er gesagt. Eine weitere Mutter und ihr siebenjähriger Sohn steigen ein. Sein Vater liegt verletzt in einem Krankenhaus in Kiew.

"Die wirkten versteinert"

"Die wirkten versteinert", sagt "Alaska". Traumatisiert. Mit Überraschungseiern, einem Lächeln und Gesten gelingt es Alaska, vor allem bei den Kindern "ein wenig das Eis zu brechen". Aber das klappt nur teilweise. Auf der Rückfahrt legt er zwei Übernachtungen in Hotels ein. "Die waren so fertig, hatten ja schon einiges hinter sich, da wollte ich nicht durchfahren", sagt er. Langsam taut die Gruppe auf. Aber erst kurz vor Hechingen, als klar wird, dass das Ziel bald erreicht ist, löst sich die Anspannung. "Und als wir dann eintrafen, die Gastfamilien da waren, als man sich begrüßt hat und die begriffen haben, dass die Flucht nun erst mal zu Ende ist, da sind dann nur noch Tränen gerollt", berichtet er.

Sechs Menschen in Sicherheit gebracht, das ist schon was

Sechs Menschen in Sicherheit gebracht, das ist schon was. Alaska betont, dass er nur der Fahrer war. "Wissen Sie, ich habe nicht mal ein Handy, das ist nicht so mein Ding. Ohne meinen Sohn, der mitgefahren ist, hätte ich da nicht mal hingefunden, meine Familie, die Freunde und die Unterstützer, die haben mich gelotst, unterstützt, begleitet. Und am Ende sechs Geflüchtete aus der Ukraine in Sicherheit gebracht.