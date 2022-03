2 Luca, Nico und Dieter Petrolli sowie die beiden Initiatoren David Bayer und Adrian Petrolli (von links) zeichnen für die Hilfsaktion verantwortlich. Foto: Albert Bantle

Von Fischbach aus ist ein aus zwei Bussen der Firma Petrolli-Reisen bestehender Hilfstransport an die ukrainische Grenze gestartet. Beide Busse sind voll bepackt mit Hilfsgütern für die vom Krieg geplagten Menschen in der Ukraine.















Niedereschach-Fischbach - Auf der Rückfahrt ist geplant, mit den beiden Bussen rund 100 auf der Flucht befindliche Menschen aus dem Kriegsgebiet an sichere Orte in Deutschland zu bringen. Organisiert wird die ganze Hilfsaktion von David Bayer aus Königsfeld und dem Fischbacher Adrian Petrolli. Unterstützt werden die beiden bei ihrer kurzfristig organisierten Aktion von Luca, Nico und Dieter Petrolli. Zustande gekommen ist der Hilfstransport durch private Kontakte von David Bayer ins ukrainische Lwiew. Von dort aus wurde Bayer um Hilfe gebeten.

Familie Petrolli stellt Busse

Was lag da näher als seinen Kumpel Adrian Petrolli und dessen Familie mit ins Boot zu nehmen? Zunächst wurde ausgelotet, wie man den Menschen in der Ukraine am besten helfen kann. Gebraucht werden Hygieneartikel, Decken und Medikamente. Zielgerichtet wurde ein entsprechender Aufruf gestartet, verbunden mit dem Hinweis, die Sachspenden auf den Petrolli-Betriebshof nach Fischbach zu bringen. Der Ansturm war riesengroß. Es setzte eine unglaublich große Welle der Hilfsbereitschaft ein. Die ganze Familie Petrolli, Freunde, Bekannte und Mitglieder des Jugendclubs Fischbach nahmen bis tief in die Nacht die angelieferten Hilfsgüter in Empfang, sortierten diese und verstauten sie im Bus.

Zwischenstation in Krakau

Von Fischbach aus fuhr der Hilfstransport zunächst nach Krakau. Dort war die erste Übernachtung geplant und dort sollten auch zwei Dolmetscherinnen zusteigen, wie David Bayer erläuterte. Von Krakau aus sollte es dann an die ukrainische Grenze gehen. Wohin genau, stand bei der Abfahrt noch nicht fest. An der Grenze sollen rund 60 Kinder und deren Betreuer zusteigen, die dann organisiert von einem Schiltacher Arzt in dessen Heimatstadt untergebracht werden. Der Arzt hat laut Bayer in der Ukraine Bekannte, die ihn um Hilfe gebeten haben. Darunter auch eine Ärztin. Neben den Kindern, so Bayer weiter, will man hauptsächlich auch ausländische Austauschstudenten, die in der Ukraine weilen, aufnehmen. Diese Gruppe werde aktuell bei der bestehenden Massenflucht kaum wahrgenommen und habe kaum Chancen mitgenommen und untergebracht zu werden. Die mitgebrachten Medikamente werden einem dortigen Arzt übergeben und auch die Verteilung der Hilfsgüter wird vor Ort übernommen.