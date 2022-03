2 In Krakau werden die Hilfsgüter abgeladen. Foto: Petrolli

Wohlbehalten wieder nach Fischbach zurückgekehrt sind die beiden vollbepackten Busse, mit denen Hygieneartikel und Medikamente für die vom Krieg gebeutelten Menschen in der Ukraine und an der polnisch-ukrainische Grenze gebracht wurden.















Link kopiert

Niederschach-Fischbach - Für die Rückfahrt wurden rund 90 flüchtende Menschen aufgenommen. Nicht funktioniert hat der Plan an der Grenze rund 60 Kinder und deren Betreuer zusteigen zu lassen, die dann organisiert von einem Schiltacher Arzt in Schiltach untergebracht werden sollten, berichtet Dieter Petrolli, dessen Firma die beiden Busse und die Busfahrer für den von David Bayer und Adrian Petrolli organisierten Hilfstransport zur Verfügung gestellt hatte.

Nicht über die Grenze geschafft

Die Kinder und deren Betreuer hatten es bis zur Abfahrt der Busse leider nicht über die Grenze geschafft. Auch von den Austauschstudenten aus der Ukraine, die Bayer mit zurück nach Deutschland aufnehmen wollten, konnten nur ganz wenige angetroffen werden. Deshalb hat man an einem Sammelpunkt kurzerhand ein Schild geschrieben, dass die beiden Busse nach Deutschland zurückfahren und noch Flüchtlinge aufnehmen können. Überwiegend Frauen und Kinder nutzten das Angebot und schnell waren die beiden Busse gefüllt.

Auf der Rückfahrt organisierte Bayer dann vom Bus aus die Unterbringung der aufgenommenen Flüchtlinge, von denen viele in den angefahrenen Städten wie Dresden, Nürnberg, Stuttgart oder Herrenberg ausstiegen und von dort aus in privat organisierte Unterkünfte gelangten. David Bayer sowie Adrian Petrolli und die Busfahrer waren während des gesamten Hilfstransportes zwar sehr gefordert, mussten immer wieder kurzfristig umdisponieren, wurden mitunter auch fehlgeleitet, doch das zählte bei der Rückkehr nach Fischbach alles nicht mehr.

Auf diese Erfahrung hätten alle gern verzichtet

Was für die Fahrer, Organisatoren und Begleiter blieb, war eine Lebenserfahrung, auf die alle gerne verzichtet hätten. Unendlich viel Leid, Not, Tränen, Verzweiflung und Elend haben sie gesehen und mitbekommen. So verließ zum Beispiel eine traumatisierte Ukrainerin in Tränen aufgelöst und verzweifelt den Bus und wollte wieder zurück in die Ukraine, um nach ihrem Mann zu schauen. Dieser war eingezogen worden an die Front und hatte seine Frau auf den Weg nach Deutschland geschickt, damit er sie in Sicherheit wissen konnte. Nachdem die Frau seit zwei Tagen und auch während der Busfahrt keinen telefonischen Kontakt mehr zum ihrem Mann herstellen konnte, hielt sie es nicht mehr aus. Die Sorge und Angst um ihren Mann trieb sie wieder zurück.