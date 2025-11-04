Hilfsprojekt in Afrika: Wie ein Ehepaar aus Lörrach in Namibia Großes bewirkt

Simone und Ralf Kurz aus Hauingen kümmern sich in Namibia um ein Himba-Dorf und haben in einer Township 25 Kindergärten gegründet.
Alles begann mit einer Cessna, in der Ralf und Simone Kurz vor sieben Jahren über den unendlichen Weiten Namibias unterwegs waren. „Wir hatten uns damals einen Lebenstraum erfüllt: eine Safari mit allem Drum und Dran“, gerät Simone Kurz noch heute ins Schwärmen, wenn sie von ihrer ersten Reise in das südwestafrikanische Land berichtet. Übernachten auf Gästefarmen, Wildtiere beobachten, durch das weite Land fahren, fremde Kulturen kennenlernen, mit dem Kleinflugzeug fliegen – das Ehepaar Kurz ließ damals nichts aus, um seinen Urlaub so richtig zu genießen.