In Bad Herrenalb freut man sich über riesige Spendenbereitschaft

1 Am Samstagvormittag sind in Bad Herrenalb ein ganzer Lastkraftwagen voll Hilfsgüter gesammelt worden. Foto: Glaser

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Einen Sattelzug voll Hilfsmittel wollten Ingo und Kirstina Kaiser aus Bad Herrenalb in Richtung Ukraine schicken. Jetzt sind es schon vier. Die Spendenbereitschaft ist riesig.















Link kopiert

Bad Herrenalb/Baden-Baden - Familie Kaiser betreibt eine Spedition in Baden-Baden. Ihr Mitarbeiter Dimitrij Becker stammt aus Kiew/Ukraine. Er schlug einen Hilfstransport vor. Die Geschäftsleitung war einverstanden. Die Nachricht verbreitete sich in Bad Herrenalb über die Sozialen Medien. Vergangenen Samstagmorgen hielt ein Lkw vor dem Wohnhaus der Unternehmerfamilie in Bad Herrenalb.