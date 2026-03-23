Hilfskräfte üben in Calw: Blaulicht-Familie beweist sich als starkes Netzwerk

Ab dem 18. April werden Patienten im neuen Calwer Krankenhaus behandelt. Damit das glatt vonstatten geht, ist viel Vor- und Abstimmungsarbeit notwendig.
Nun trafen annähernd 200 ehrenamtlich Tätige aus den landkreisweiten Blaulichtorganisationen aufeinander. „Mit diesem Tag will man die Zusammenarbeit im Landkreis weiter vertiefen und das KKK-System aktiv leben“, betonte Lukas Schult, Pressesprecher des Klinikverbundes Südwest (KVSW). KKK steht für „Krisen – Köpfe – Kennen“. Die Blaulicht-Familie bezeichnete Schult als „starkes Netzwerk“.