Hilfsgüter bereits angekommen: Lahrer Ukrainehilfe freut sich über hohe Spendenbereitschaft

Vor rund drei Wochen hat der Verein Gemeinsam Europa um Spenden für den Transport von Krankenbetten gebeten. Innerhalb weniger Tage kam die benötigte Summe zusammen.
„Ich bin immer wieder überwältigt von der Großzügigkeit unserer Spender und Unterstützer“, freut sich Gemeinsam-Europa-Vorstand Pirmin Styrnol in einer Pressemitteilung der Lahrer Hilfsorganisation. „Wir hatten natürlich gehofft, die benötigte Summe zusammenzubekommen, aber die Geschwindigkeit hat uns dann doch überrascht“, so der 36-Jährige.