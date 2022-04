1 Die Flüchtlinge sangen im Gemeindehaus in Obertal als Dankeschön die ukrainische Nationalhymne. Foto: Braun

Ein Willkommensnachmittag für die ukrainischen Flüchtlinge im Gemeindehaus in Obertal kam bei allen Beteiligten gut an. Das bunt gemischte Publikum aus deutschen Gästen und ukrainischen Flüchtlingen saß bei Kaffee und Kuchen zusammen, und es wurden erste Kontakte geknüpft.















Baiersbronn-Obertal - Nicht nur die Obertaler hatten zum großen Kuchenbüfett beigetragen, auch die Ukrainer hatten Traditionsgebäck aus ihrer Heimat beigesteuert. Uwe Lange, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Obertal (IGO), hatte auf Initiative von Kreis- und Gemeinderat Gerhard Gaiser die Veranstaltung auf die Beine gestellt und freute sich über die gute Resonanz.

Neben den rund 40 Flüchtlingen, die zurzeit in Obertal im Hotel Adler-Post und im ehemaligen Schwarzwaldsanatorium untergebracht sind, waren auch 40 deutsche Helfer und Gäste gekommen. In Obertal sei die Bereitschaft zu helfen "einfach fantastisch", freute sich Lange im Gespräch mit unserer Redaktion. "Viele haben sich bei mir gemeldet und auch Spenden für den heutigen Nachmittag beigesteuert."

Wohnraum gefragt

Bereits in der Flüchtlingskrise vor rund sieben Jahren hatte Obertal seine Hilfsbereitschaft unter Beweis gestellt. Jetzt sollen die alten Strukturen erneut helfen. "Nun geht es darum, für die Menschen Unterkünfte zu finden. Wir appellieren an alle, die freien Wohnraum haben, den Flüchtlingen zu helfen und ihnen eine Wohnung anzubieten", sagte Lange.

Patenschaften als Idee

"Wichtig ist die Organisation von Deutschunterricht und auch die Suche nach Arbeitsstellen für die Ukrainer. Die Kinder sollten auch in die Schulen und Kindergärten integriert werden", stellte Gerhard Gaiser fest. Wolfgang von Meißner, der sich mit weiteren Ärzten um die medizinische Versorgung der Flüchtlinge kümmert, hat Patenschaften für die Familien vorgeschlagen. So könnten sie individueller und persönlicher betreut werden. Bereits diese Wochen sollen nochmals 20 Kriegsflüchtlinge in Obertal ankommen. Dann soll auch der Deutschunterricht organisiert werden, so Gaiser.

Jürgen Weidenbach vom Hotel Adler-Post in Obertal hat bereits 33 Flüchtlinge aufgenommen und hat auch noch Kapazität frei für weitere. "Wir haben in unserem Hotel bereits vier komplette Küchen, in denen sich die Flüchtlinge selber versorgen können", sagte Weidenbach gegenüber unserer Redaktion. Froh sei er über die Hilfe von Oksana Nenryshevych, die als Deutschlehrerin in der Ukraine gearbeitet hat und übersetzen könne. Auch beim Nachmittag im Gemeindehaus übernahm sie die Übersetzung der Ansprachen und war so eine große Hilfe für alle Beteiligten.

Eine Bereicherung

Über das Landratsamt wurden die Ukrainer ins Hotel Adler-Post vermittelt. Anders war es im ehemaligen Sanatorium Obertal. Hier hatte Stefan Mosler, Geschäftsführer der HG Health GmbH, die Initiative ergriffen und einigen Flüchtlingen eine Unterkunft angeboten. "Sie sind auch einfach eine Bereicherung für uns. Wir helfen ihnen, wo es geht. Wichtig ist die gezielte Unterstützung für die Menschen. Es bringt nichts, wenn sie nur ein Dach über dem Kopf haben. Wir müssen ihnen sagen, an wen sie sich wenden können", so Mosler gegenüber unserer Redaktion.

Bürgermeister Michael Ruf hatte die Begrüßung übernommen und beteuerte die Hilfsbereitschaft der Baiersbronner Gemeinde und Bürger. "Mit großem Entsetzen haben wir die Bilder aus der Ukraine gesehen. So etwas darf im 21. Jahrhundert nicht mehr passieren", sagte Ruf. Es sei klar gewesen, dass auch Baiersbronn helfen müsse. Nun versuche man alles, um den Menschen nach der traumatischen Flucht eine friedliche Zukunft zu geben. "Wir heißen Sie mit offenen Armen willkommen", so Ruf. Der Nachmittag sei dazu gedacht, um miteinander ins Gespräch zu kommen.

Pfarrer Markus Fellmeth begrüßte im Namen der Kirche und versprach, dort zu helfen, wo es der Staat und die Politik nicht könnten. "Immer, wenn Sie Hilfe brauchen, dürfen Sie sich an uns wenden", bot der Pfarrer an. Ruf bezeichnete den Nachmittag im Gemeindehaus als super Initiative. Nun wolle man den Arbeitskreis Asyl wieder aktivieren.

Ein Spielenachmittag

"Die Kinder, die die Schule besuchen möchten, dürfen das freiwillig gerne tun. Wir planen Vorbereitungsklassen und sind im engen Austausch mit Schulen und Schulamt", so Ruf. Bei den Kindergartenplätzen gestalte es sich schwieriger. Dort seien die Kapazitäten ohnehin schon begrenzt. Ein Spielenachmittag im Gemeindehaus ist für diesen Dienstag ab 15 Uhr geplant, dort sollen ukrainische Gäste und Einheimische gemeinsam Spielspaß erleben.

Als Abschluss gab es ein Dankeschön von ukrainischer Seite: Die Flüchtlinge sangen die ukrainische Nationalhymne mit viel Traurigkeit in den Stimmen, aber auch mit großem Stolz.