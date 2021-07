1 Ein Leopard-Bergepanzer der Bundeswehr ist in Schuld im Einsatz, um Schutt zu räumen. Die Gemeinde im Kreis Ahrweiler wurde von dem Unwetter stark in. Mitleidenschaft gezogen. Der Männergesangverein (MGV) "Schwarzwaldlust" spendet nun 2000 Euro für den Ort. Foto: Frey

Es sind Bilder, die nicht mehr aus dem Kopf gehen. In den letzten Tagen hat das unvorstellbare Ausmaß der Jahrhundert-Naturkatastrophe in Deutschland Fernsehzuschauer und Zeitungsleser zutiefst erschüttert.

Waldachtal-Lützenhardt - Der Männergesangverein (MGV) "Schwarzwaldlust" Lützenhardt möchte den Menschen vor Ort direkt helfen und zwar der Gemeinde, die vom Hochwasser mit am meisten betroffen ist. "Wir überweisen unsere 2000 Euro-Spende direkt an die Gemeindeverwaltung von Schuld", teilt MGV-Schriftführer Christian Ehl mit.

Schuld ist eine Ortsgemeinde an der Ahr mit 660 Einwohnern im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Der Ortskern auf steil aufragendem Fels wird von der Ahr in enger Schleife umflossen. Die Einwohner sahen sich binnen weniger Minuten mit einer Flutwelle konfrontiert, die alles mitriss und Erinnerungen an schlimme Tsunamis in Asien wach rief. Etwa 50 Menschen mussten von Hausdächern gerettet werden. Das Hochwasser hat Trümmer und Verwüstung hinterlassen und viele Menschen über Nacht obdachlos gemacht. So die erste Bilanz am 15. Juli 2021.

Vereinszukunft ungewiss

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsidentin Malu Dreyer besuchten den Ort der schrecklichen Unwetterkatastrophe, der bundesweit in die Schlagzeilen geraten ist. Auch in den christlichen Kirchengemeinden in der Gemeinde Waldachtal wurde und wird viel für die Betroffenen und Opfer gebetet.

Die Vorstandschaft des Männerchores mit dem Vorsitzenden Gerhard Dickenherr, Vize-Vorsitzenden Enrico Rapetti, Schatzmeister Horst Pfeiffer und Schriftführer Christian Ehl hat diese Solidaritäts-Aktion des MGV Lützenhardt einstimmig beschlossen.

"Die Sängertätigkeit ruht derzeit", informiert Christian Ehl. Bei nur noch sieben Sängern und der Pandemie-Lage befindet sich der Männerchor in einer Existenz bedrohlichen Situation. Aber in der Vereinskasse ist noch so viel an Angespartem vorhanden, dass der Männergesangverein "Schwarzwaldlust" Lützenhardt diese Spende für einen sozialen Zweck ermöglichen kann. Der Männerchor aus der Waldachtalgemeinde wurde in der Vergangenheit durch überzeugendes auswendig Singen ohne Notenblatt bekannt, das sie ihrem Dirigenten Enrico Rapetti zu verdanken haben. Wie es mit dem Lützenhardter Männerchor weitergeht, das steht auf einem anderen Blatt. Gesangvereine wurden landauf landab in eine Abwärtsspirale gerissen. Die demografische Entwicklung mit Überalterung der Chöre und Nachwuchsmangel mit einhergehender Änderung des Freizeitverhaltens nachfolgender Generationen muss auch der Männergesangverein in Lützenhardt Tribut zollen.