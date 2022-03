3 Froh und dankbar: Katharina Hebert und Corinna Gerlach (Fünfte und Dritte von rechts) mit ihrem Helferinnenteam. Foto: Seybold

Im Kongresszentrum stapeln sich die Kartons, die Helfer sind überwältigt: An der Spendenaktion für Flüchtlinge aus der Ukraine hätten sich deutlich mehr Menschen beteiligt als erwartet, freut sich Katharina Hebert, die das Projekt spontan ins Leben gerufen hatte.















Freudenstadt – ­ In Zusammenarbeit mit Corinna Gerlach, Veranstaltungsleiterin von Freudenstadt Tourismus, hatte die 30-jährige BWL-Studentin das Kienbergfoyer des Kongresszentrum für die Sachspendenaktion kurzerhand für einen Tag zur Sammelstelle gemacht. Von 10 bis 18 Uhr hatten Menschen, die helfen wollten, am Donnerstag die Möglichkeit, ausgewählte Sachspenden für Bedürftige in der Ukraine zu spenden. Die Hilfsgüter sollen diesen Freitag nach Stuttgart an die Non-Profit-Organisation Arthelps geliefert werden, die die Spenden dann mit Lastwagen und Bussen direkt in die Ukraine bringt.

Schon am frühen Nachmittag übertrifft die Menge der bis dahin abgegebenen Spenden die Erwartungen der Organisatorinnen. "Es ist unglaublich, wie viel bisher angekommen ist. Damit hätten wir nicht gerechnet", sagt Katharina Hebert.

Bei Halbzeit mehr als 400 Schlafsäcke und Isomatten

Bisher – und da ist erst mal gut die Hälfte der Abgabezeit vorbei – gehe man von einer Spendenmenge aus, mit der insgesamt mehr als 1200 Pakete befüllt werden können, schätzt Corinna Gerlach. Weit über 400 Schlafsäcke und Isomatten seien bereits abgegeben worden. Wegen des hohen Spendenaufkommens sei der erste 3,5-Tonnen-Transporter schon um 13 Uhr nach Stuttgart aufgebrochen, berichtet Hebert.

Die Hilfsbereitschaft der Spender sei beispiellos: "Viele packen mit an, nachdem sie ihren Beitrag abgegeben haben. Sie helfen beim Sortieren, Packen, Stapeln und beim Ausräumen der anderen Autos", erzählt Hebert. "Auch für den morgigen Transport der Pakete nach Stuttgart haben sich viele bereiterklärt."

Aus zollrechtlichen Gründen kann die dort angesiedelte Non-Profit-Organisation nur bestimmte Artikel entgegennehmen. Darunter fallen Lebensmittel wie haltbare Konserven, haltbares Brot, Kräcker und Kekse, Babynahrung Erdnüsse oder Schokolade, aber auch Hygieneartikel wie Zahnpasta, Zahnbürsten, Windeln, Damenbinden, Flüssigseife, Wärmepflaster, Taschenlampen oder Masken. "Arthelps" kann außer Mützen, Handschuhen und Socken keine weiteren Kleidungsstücke annehmen. Alles, was die Organisation nicht entgegennimmt, aber dennoch gespendet wurde, werde man trotzdem zu den Bedürftigen bringen, verspricht Hebert: "Die restlichen Produkte werden wir in Zusammenarbeit mit anderen Spende-Sammelstellen – teils staatlich, teils privat – an ukrainische Flüchtlinge liefern."

Eine Spenderin floh einst selbst: aus Jugoslawien

Die Spender, die im Minutentakt mit ihren Lieferungen am Kongresszentrum eintreffen, sind von den Bildern aus der Ukraine geschockt und wollen unbedingt helfen. "Als ich durch Zufall von dieser Aktion erfahren habe, stand es für mich außer Frage, dass ich meinen Teil beisteuere. Es ist sehr lobenswert, was hier auf die Beine gestellt wurde", sagt ein Mann, der gerade mehrere Decken, einen Schlafsack und Kinderkleidung abgibt. Auch eine ältere Frau, die ihr Paket mit einer Sackkarre aus dem Auto lädt, sieht sich in der Pflicht, den Menschen in Not zu helfen: "Für mich war sofort klar, dass ich etwas spenden möchte. Die Leute brauchen unsere Hilfe." Eine andere Frau berichtet von ihrer Flucht aus dem ehemaligen Jugoslawien: "Ich war damals 18 und musste selbst alles hinter mir lassen. Krieg ist eine schreckliche Sache. Es ist für mich selbstverständlich, dass ich jetzt helfe, wo ich kann."