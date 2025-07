Hunderte von Fahrrädern für Projekte in Afrika

Hilfsaktion in Bräunlingen

Über 500 Fahrräder werden in Bräunlingen verladen. Erstmals kümmert sich der Verein Velafrica um den Weitertransport. Foto: Maier Mehrfache Hilfsaktionen gehen von Bräunlingen aus. Allerdings muss das bisherige Fahrradlager aufgegeben werden.







Per Container sind rund 350 Fahrräder von der Fahrradsammel- und Reparaturstelle in Bräunlingen nach Gambia transportiert worden. Weitere 200 Fahrräder wurden mit einem Sattelschlepper in die Justizvollzugsanstalt nach Aachen abtransportiert.