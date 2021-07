1 In Hochmössingen wird am Freitagabend spontan eine Sammelstelle für HIlfsgüter eingerichtet. Foto: Wagner

Die Hochwasser-Katastrophe sorgt auch im Kreis Rottweil für Betroffenheit und eine Welle der Hilfsbereitschaft. In Hochmössingen wurden spontan Hilfsgüter für einen Lkw-Transport gesammelt. Ein Fahrzeug des DRK Oberndorf ist ins Katastrophengebiet gefahren. Und bei vielen Bürgern wächst die Sorge, dass so etwas auch bei uns passieren könnte.

Kreis Rottweil - Die Sorge ist nicht unbegründet, schließlich haben im Kreis Rottweil schon mehrfach Hochwasserereignisse für teils große Schäden gesorgt. In Neufra, Wellendingen, Wilflingen oder Böhringen beispielsweise werden in diesen Tagen schlimme Erinnerungen wach: Nach Unwetter und Starkregen werden 2014 beziehunsgweise im Jahr 2010 kleine Bäche in den Gemeinden zu reißenden Strömen. Kanaldeckel werden nach oben gehoben, Menschen evakuiert, Straßen und Keller in Minutenschnelle geflutet. In den betroffenen Kommunen wurde inzwischen teilweise viel in den Hochwasserschutz investiert.

