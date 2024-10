Hilfristen im Kreis Rottweil: Das plant das DRK jetzt in der Rettungswache Schiltach

1 Im Bild von links: Rettungswachenleiter Frank Armbruster, Kreisgeschäftsführer Volker Halbe aus Wolfach und DRK-Kreisgeschäftsführer Ralf Bösel vor der DRK-Wache in Schiltach. Foto: DRK/Bösel

Das DRK ist nicht nur mit höchsten Befürchtungen wegen der Schließung von Notfallpraxen beschäftigt – es geht aktuell auch darum, die neuen Hilfsfristen zu sichern. Jetzt geht die Rettungswache Schiltach in die Projektphase.









Zuletzt hatte DRK-Kreisgeschäftsführer Ralf Bösel seinem Ärger über die – von der KV am Montag nun offiziell bestätigte – Schließung von Notfallpraxen Luft gemacht. Jetzt freut er sich, auch wieder einmal gute Neuigkeiten verkünden zu können: Das DRK geht in weitere Umsetzung zur Einhaltung der Hilfsfrist. Nach Marschalkenzimmern wird nun die Rettungswache Schiltach in die Projektphase aufgenommen.