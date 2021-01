Hilflose Person auf Straße Rottweiler ärgert sich über die Ignoranz anderer

Andreas Moranz hat einem Mann geholfen, der in der Schramberger Straße hilflos am Boden lag. Vor ihm seien viele Autos einfach vorbeigefahren, ärgert er sich. Dabei sei helfen doch das Normalste der Welt. Die ganze Geschichte und was der DRK-Kreisgeschäftsführer in so einer Situation rät, lesen Sie in unserem (SB+)Artikel.