Hilflose Lage in Oberndorf: Bergwacht und Feuerwehr im Einsatz – Angehörige berichtet

1 Auf dem üblichen Spazierweg ist der 69-Jährige verschwunden – und wird nach längerer Suche gefunden. Er ist eine steile Halde hinuntergestürzt. Zahlreiche Rettungskräfte sind im Einsatz, bis er wieder in Sicherheit ist. Foto: Feuerwehr Oberndorf

Auf dem Lindenhof verschwindet ein 69-Jähriger auf seinem Spazierweg. Sogar die Bergwacht muss in dem unwegsamen und steilen Gelände, das Richtung Oberndorfer Ober- und Talstadt abfällt, ran.









Gegen 10 Uhr sei er aus dem Haus, erinnert sich Marina Fuhr an den Mittwoch, der nicht nur für sie noch einiges an Aufregung bereithalten sollte. Immerhin: Stunden später ist ihr Mann in Sicherheit, einigermaßen wohlbehalten. Befürchtungen waren da in eine ganz andere Richtung gegangen. Um so froher ist sie – und voller Dankbarkeit: „Da waren so viele Menschen im Einsatz, mindestens 30“, schätzt sie und ergänzt: „und elf Fahrzeuge“.