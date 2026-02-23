Hilferuf im Kreis Rottweil: Friseurbetriebe fordern Corona-Hilfe zurück – das ist der aktuelle Stand

Um die Corona-Soforthilfen gibt es weiter ein Tauziehen. Angelo Sciammacca, Innungsobermeister im Kreis Rottweil, der Friseure, schildert die Problematik.
Der Obermeister der Innung der Friseure im Kreis Rottweil, Angelo Sciammacca, hat den FDP-Landtagsabgeordneten Daniel Karrais zu sich eingeladen, um auf die unbefriedigende Situation bei der Rückzahlung der Corona-Soforthilfen aufmerksam zu machen. Sciamacca betreibt selbst einen Friseurbetrieb mit zehn Mitarbeitenden in Villingendorf und vertritt rund 30 Innungsbetriebe im Kreis.