Der Vorsitzende der Irslinger Narrenzunft, Michael Buschmann (links), und sein Vize Roman Bihler stehen bei der im Mai anstehenden Hauptversammlung für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung.

Die Irslinger Narrenzunft ist dringend auf der Suche nach personeller Verstärkung – sonst droht womöglich das Aus. Sechs von zehn Narrenräten wollen aufhören.









Die Irslinger Narrenzunft blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück. Dennoch: Die personelle Situation hängt wie ein Damoklesschwert über dem Verein. Sechs der zehn Narrenräte – darunter der Großteil des Vorstands – wollen dieses Jahr aufhören.

Aus unterschiedlichen Gründen stellen sie sich Anfang Mai bei der Hauptversammlung nicht mehr zur Wahl. Bange Frage nun im Narrenrat: Wie geht es mit der Zunft weiter? Sollte die Suche nach personeller Verstärkung nicht erfolgreich sein, könnte dies das Ende der Narretei im Dietinger Ortsteil bedeuten.

Hilferuf an Mitglieder und Bürger

Mit einem Hilferuf wenden sich die Narren nun an die Vereinsmitglieder und an alle an der Fasnet interessierten Bürger. Am Freitag, 14. April, um 20 Uhr lädt die Zunft zur Informationsveranstaltung in den Mehrzweckraum der Waidbachhalle ein. Dabei soll die prekäre Situation Thema sein und gemeinsam nach Lösungen gesucht werden.

Zahl der Kleidle ist gestiegen

Vorsitzender Michael Buschmann, er zieht sich nach neun Jahren aus gesundheitlichen Gründen zurück, spricht nicht um den heißen Brei herum. Mangels Kandidaten für den Narrenrat und insbesondere für die Vorstandsämter, befürchtet er, sei der Fortbestand der Narrenzunft gefährdet. Vor neun Jahren standen die Narren zuletzt vor dieser Situation. Erst im letzten Moment bekam der Verein damals die Kurve. In dieser schwierigen Lage übernahm Buschmann Verantwortung. Seither stieg die Zahl der Kleidle auf mehr als 150 bei 262 Mitgliedern. Die Zunftstube erhielt mit einem Wandbild eine optische Auffrischung.