1 Hinter diesem Tor befindet sich der Lagerraum, in dem die gestohlenen Gegenstände aufbewahrt wurden. Das Gebäude steht an der Längsseite des Hartplatzes in Neuhausen. Foto: Hoffmann

Auch mehrere Wochen nach dem Einbruch in den Schuppen des FC Neuhausen ist das Diebesgut noch nicht aufgetaucht – und die Hoffnung, dass sich das noch ändert, schwindet. Daher will der Verein für Ersatz sorgen. Doch das ist gar nicht so leicht.















Link kopiert

Königsfeld-Neuhausen - Tristesse herrscht beim Fußballclub in Neuhausen. Beim Einbruch in einen Lagerschuppen in der Nacht vom 24. auf 25. August wurden wertvolle Geräte gestohlen. Der Einbruch muss mit einem größeren Fahrzeug getätigt worden sein, so die Vermutung der Vereinsverantwortlichen.

Dass am Tor keine Einbruchspuren zu sehen sind, hatte die verständigte Kriminalpolizei festgestellt. Am 24. August wurde der Rasentraktor von Klaus Ketterer zuletzt benutzt. Am anderen Tag musste er feststellen, dass neben dem Rasentraktor noch weitere Geräte, die vornehmlich zur Rasenpflege dienten, fehlten.

Kein Versicherungsschutz

Nun ist der Verein in einer misslichen Lage. Versicherungsschutz besteht nicht, da sich das Gebäude im Außenbereich befindet. Für eine Neubeschaffung fehlen die Mittel. Immerhin rund 16 000 Euro schlagen hier zu Buche. Daher will der FC Neuhausen nun eine Spendenaktion ins Leben rufen. Da die Geräte – insbesondere der Rasentraktor – dringend gebraucht werden, ist Eile geboten.

Doch die Verantwortlichen des FC sehen derzeit neben den fehlenden finanziellen Mitteln noch ein Problem bei der Wiederbeschaffung der Gerätschaften: Aufgrund der derzeitigen Lage sind Lieferschwierigkeiten nicht ausgeschlossen.

Zumindest für Zukunft haben die Verantwortlichen vorgesorgt, um weiteren Diebstählen vorzubeugen. Bewegungsmelder und Videokamera wurden installiert.

Polizei nimmt Hinweise entgegen

Da diese Vorsichtsmaßnahmen aber nicht helfen, das nun entwendete Diebesgut zurückzubekommen, hat der Verein sich entschlossen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Vielleicht taucht das Diebesgut auf irgendwelchen Kanälen wieder auf. Viel Hoffnung bestehe aber nicht.

Stattdessen stellen sich die Verantwortlichen darauf ein, die gestohlenen Gerätschaften ersetzen zu müssen. Dafür wurde eine Spendenaktion gestartet. Wer sich beteiligen möchte, kann einen Beitrag auf das Konto bei der Volksbank mit der IBAN DE70 6649 0000 0006 1910 96 überweisen. Hinweise zu den Dieben nimmt das Polizeirevier St. Georgen unter Telefon 07724/94 95 00 entgegen.

Info: Die gestohlenen Gegenstände

Die Liste der entwendeten Gegenstände ist lang: ein Rasentraktor von John-Deere inklusive drei Messersätzen und einem Grasgebläse, ein Vertikutierer, eine Motorsense, ein Wagenheber, ein Hochdruckreiniger, ein 30-Liter-Kompressor inklusive fünf Meter langem Schlauch sowie eine Schlauchtrommel mit 20 Metern Schlauch und ein mit Benzin gefüllter Kunststoffkanister.