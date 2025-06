Das Burger- und Steakhaus „Medium Rare“ in der Oberen Straße in Villingen ist innerhalb weniger Tage zum Hotspot für Einsatz- und Rettungskräfte aus der Region geworden: Denn die Brüder Cem und Sinan Tiras laden sie alle noch bis Freitag zum Burgermenü am Mittag ein – als Dank nach dem Großbrand in der Villinger Innenstadt.

Zwei Feuerwehrmänner aus VS, die ebenfalls über viele Stunden hinweg beim Brand geholfen haben, zeigen sich angetan. „Es ist eine tolle Aktion – wir freuen uns, dass das wertgeschätzt wird“, erklären sie. Sie spüren, dass ihnen und ihrer Aufgabe nach dem teilweise auch gefährlichen, aber vor allem kräftezehrenden Einsatz mehr Respekt entgegengebracht wird. „In der Bevölkerung wird das nun doch noch mal anders wahrgenommen.“

Lesen Sie auch

Den Brüdern hat der Großbrand nochmals deutlich vor Augen geführt, welche wertvolle Arbeit die Hilfs- und Rettungsorganisationen oder auch Polizisten leisten. „Ich wohne in der Niederen Straße, kam abends von einem Grillfest heim und habe die Rauchsäule gesehen – das hat mich schon sehr beschäftigt“, sagt Cem Tiras.

Durch die Berichterstattung sei den Brüdern bewusst geworden, „wie viele Leute da über viele Stunden im Einsatz waren, um zu helfen“. Bis am frühen Morgen waren Helfer von Feuerwehr, DRK und THW sowie Polizeibeamte am Brandort – „da sieht man erstmal wieder was dahinter steht und was geleistet wird“. Für die Betreiber des Burgerladens in der Oberen Straße war dann klar: Voller Dankbarkeit und Wertschätzung möchten sie etwas an diese Menschen, die einen solchen Dienst jeden Tag leisten, zurückgeben.

„Wir wollen den Menschen etwas zurückgeben“

Und tatsächlich sind die Brüder überrannt worden. „Wir haben nicht erwartet, dass es so gut ankommt“, erzählt Cem Tiras. Über die sozialen Medien und häufig auch organisationsintern hat sich die Aktion in Windeseile herumgesprochen. Der Mittagsbetrieb brummt – und die Helfer freuen sich über dieses außergewöhnliche und wertschätzende Angebot.

Dass Cem und Sinan Tiras am Ende natürlich drauflegen, war ihnen völlig bewusst. Das stört sie aber nicht, denn ihr Ziel haben sie erreicht: „Wir wollen diesen Menschen etwas zurückgeben.“ Und dadurch sorgen unter anderem die Brüder dafür, dass die Stadt nach dem Großbrand enger zusammenrückt.

18 Wohnungsangebote – neun Vermittlungen

Die Solidarität wird in Villingen-Schwenningen aber ebenso in anderen Bereichen deutlich: Die Stadtverwaltung zeigt sich weiterhin angetan von den Hilfsangeboten aus der Bevölkerung. „Es läuft weiterhin sehr gut“, äußert sich der städtische Pressesprecher Patrick Ganter.

Für die 35 betroffenen Bewohner aus den zerstörten Häusern sind 18 Wohnungsangebote eingegangen, neun Wohnungen hat die Stadt bereits vermittelt. „Das heißt: Wir haben den Kontakt hergestellt – nun müssen sie miteinander sprechen und wenn es passt, den Vertrag unterzeichnen“, erklärt Ganter. Erste Mietverträge seien zudem bereits abgewickelt.

Schon 15 000 Euro auf dem Spendenkonto

Einige der Bewohner haben seinen Angaben zufolge zudem signalisiert, dass sie keine Unterstützung von der Stadt benötigen und anderweitig nach Lösungen suchen oder diese schon gefunden haben. „Wir sind insgesamt deshalb auf Kurs“, zeigt sich der Pressesprecher zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Hilfen.

Darüber hinaus gibt es von den Bürgern eine große Hilfsbereitschaft für finanzielle Spenden. Der DRK-Ortsverein hat am Sonntag ein Spendenkonto eingerichtet, auf das – Stand Dienstagmittag – mehr als 15 000 Euro eingegangen sind. Auch Unternehmen beteiligen sich an der Hilfe für die Opfer.

Unsere Empfehlung für Sie Nach Villinger Großbrand So ist die Lage am Morgen in der Innenstadt Die ganze Nacht war die Feuerwehr vor Ort, um gegen ein Wiederaufflammen beim Villinger Großbrand anzukämpfen. Bei Tageslicht wird das Ausmaß sichtbar.

Die Fitnessstudio-Kette Easyfit spendet nicht nur einen Sofortbetrag, sondern kündigt an, im Juni für jede Neuanmeldung die komplette Startgebühr sowie die ersten beiden Monatsbeiträge zugunsten der Brandhilfe auf das DRK-Spendenkonto weiterzuleiten. Die Brandopfer werden in den schweren Stunden also nicht alleine gelassen.

Spendenkonto

Verantwortlich

DRK Ortsverein Villingen

IBAN

DE97 6649 0000 0014 3613 08

Verwendungszweck

Brandhilfe Gerberstraße