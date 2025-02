Hilfe in VS Wenn Long-Covid-Patienten lebenslang leiden

Corona war gestern – denken viele. Für manche Patienten aber, hat die Pandemie lebenslange Folgen. Für Long-Covid-Patienten wurde in der Bad Dürrheimer Espanklinik eine Selbsthilfegruppe gegründet, in VS-Marbach trifft man sich schon regelmäßig – und auch in Rottweil gibt es jetzt eine solche. Geschichten Betroffener zeigen: Gekämpft wird nicht nur gegen die Symptome.