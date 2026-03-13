Hilfe in Schramberg: Sozialverband berichtet von wachsendem Bedarf

Der Stadtverband Soziales Schramberg bestätigt seinen Vorsitzenden und plant eine neue Broschüre mit Hilfsangeboten für Menschen mit kleinem Geldbeutel.
Der Stadtverband Soziales Schramberg hat bei seiner Jahresversammlung im evangelischen Gemeindehaus in der Schramberger Talstadt seinen Vorsitzenden Mirko Witkowski im Amt bestätigt. Die Vertreter sozialer und kirchlicher Organisationen sowie aus dem Tier- und Umweltschutz aus Schramberg sprachen ihm einstimmig für weitere zwei Jahre das Vertrauen aus.