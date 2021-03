1 Bernd Gall (links) und Tobias Müller, Vorsitzende des Vereins Horb Aktiv, übergeben die Spende an Barbara Rauschenberger von der Lebenshilfe Horb-Sulz. Foto: Horb Aktiv

Die Entscheidung, mit dem "Horber BUSle" einen Shuttleverkehr zwischen Nordstetten und Horb einzurichten, wurde hauptsächlich wegen der Vollsperrung der B 32 getroffen.

Horb/Sulz - Von Beginn an war aber auch ein Solidaritätsaspekt in allen Überlegungen angedacht, um so auch die Akzeptanz des Shuttleverkehrs zu steigern. "Es würde sehr viele Vereine, Organisationen und Institutionen geben, die aufgrund der Corona.-Pandemie finanzielle Unterstützung verdient hätten. Die City-Initiative Horb Aktiv hat sich aber sehr schnell dazu entschlossen, den symbolischen Fahrpreis an die Lebenshilfe Horb-Sulz zu spenden." Die Horb-Aktiv-Vorstände Bernd Gall und Tobias Waldmüller sind sich sicher, dass in dieser Unterstützung jeder Cent gut angelegt ist. "Die Lebenshilfe Horb-Sulz leistet seit rund 50 Jahren ehrenamtlich großartige Arbeit für Menschen mit Behinderung und ist in unserer Region nicht wegzudenken", sagte Gall bei der Spendenübergabe an Barbara Rauschenberger, Vorsitzende der Lebenshilfe.

"Diese finanzielle Unterstützung kommt uns mehr als gelegen"

Diese freute sich sehr, dass 1500 Euro zusammengekommen sind. "Diese finanzielle Unterstützung kommt uns mehr als gelegen", erklärte Rauschenberger. "Der für die Durchführung unserer Sport- und Freizeitveranstaltungen unentbehrliche und behindertengerechte Lebenshilfebus hatte unlängst einen größeren Schaden, der mit knapp 2500 Euro zu Buche schlug. Alle Kosten zum Unterhalt unseres Busses muss die Lebenshilfe eigenständig finanzieren, und eine Spende in dieser Höhe erleichtert uns in Zeiten des Lockdowns daher enorm." Ein familienunterstützender Dienst im Lockdown hat keine Einnahmen, aber trotzdem laufende Kosten, erläuterte sie und fügt hinzu: "Neben dem finanziellen Aspekt für die Lebenshilfe darf man aber auch nicht vergessen, wie schwierig diese Zeit der Kontaktbeschränkungen besonders für unsere Menschen mit Behinderung ist. Wir brennen darauf, sobald uns dies wieder erlaubt ist, loszulegen und machen uns bereits jetzt intensive Gedanken, wie wir mit einer Verkleinerung der Gruppen, Schnelltests und Hygienekonzepten baldmöglichst wieder starten könnten."

Ihr Fazit: "Mit der Spende sind die Horber sozusagen mit dem Bus gefahren, damit der Lebenshilfebus weiter fahren kann, und obendrein haben alle Fahrgäste des Horber BUSle doppelte Solidarität bewiesen. Sie haben zum einen Handel und Gastronomie in Horb unterstützt und gleichzeitig die wichtige Arbeit der Lebenshilfe Horb-Sulz."