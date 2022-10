7 Maschinistenausbilder Matthias Pflumm am "Herzstück" der Wasserförderung Foto: Wegner

31 Jahre sind an dem Magirus-Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Schramberg nicht spurlos vorübergegangen. Und das gilt auch für dessen Ausrüstung. Noch im November wird es nach intensiven Proben durch das neue HLF 20 abgelöst.















Schramberg - Zusammen mit dem Führungsfahrzeug, einem Mannschaftstransportwagen, ist der "Neue" das Fahrzeug bei der Feuerwehr Schramberg, das eigentlich bei allen Einsätzen zuerst ausrückt. Und so wurde das HLF 20 als Nachfolger des 1991 in Dienst gestellten Magirus-Tanklöschfahrzeugs auch mit all dem ausgerüstet, was für einen Ersteinsatz erforderlich ist – egal ob bei einem Verkehrsunfall, einem Brand oder auch einer Türöffnung als Unterstützung von Polizei oder Rettungsdienst.

Seit Freitag in Schramberg

Seit knapp einer Woche steht der neue Mercedes Atego Allrad in einer der Feuerwehrgaragen im Schramberger City-Center. Nach einem gebührenden Empfang am Freitag wurde der "große Rote" von den Wehrangehörigen unter die Lupe genommen. Bis in wenigen Wochen soll er dann auch im eigentlichen Feuerwehrhaus seinen Platz finden. Dort wurde extra der Boden der Garage verstärkt, was aber noch fehlt, ist der Antrieb des neuen Tors, das erforderlich wurde, damit der 2000 Liter Löschwasser fassende Riese auch oben nicht aneckt.

Blick in das Fahrzeug

Aber was befindet sich denn eigentlich überhaupt alles in so einem Löschfahrzeug, das immerhin die stolze Summe von 520 000 Euro kostet? In einer exklusiven Führung lassen Abteilungskommandant Patrick Wöhrle sowie Matthias Pflumm, einer der Maschinistenausbilder, in das Fahrzeug und in seine Staufächer blicken.

Von außen fällt auf, dass sich das HLF 20 und ein weiteres Fahrzeug, ein LF 20, das seit zwei Jahren in Schramberg seinen Dienst tut, fast wie eineiige Zwillinge gleichen – das sei auch so gewollt, sagt Wöhrle, denn so sei es im Ernstfall geschickt, wenn auf gleichen Systemen zuvor auch habe geübt werden könne. Auch Führerhaus und Mannschaftskabine seien gleich – den Unterschied macht eben die Beladung aus. Und auch bei der Pumpe im Heck gibt’s einen kleinen Unterschied: 125 Liter Schaum können auf Knopfdruck über die Mischanlage automatisch dem Löschwasser zugemischt werden.

Gegliedert sind die einzelnen Bereich im Fahrzeugaufbau nach Einsatzanforderungen. So steht auch die "Hilfe" nicht umsonst im Pflichtenheft des Ausrüsters.

Für Unfälle

Für Unfälle gibt es neben den altbekannten Scheren und Spreizern sowie verschiedenen Hydraulikzylinder auch ein Hebekissen sowie eine Ausrüstung, um beispielsweise ein Fahrzeug in Seitenlage zu stabilisieren. Da heutige hochfeste Stähle moderner Autos manchen Versuchen auf Schneiden widerstehen, könnte Sägen als notwendige Alternative in Frage kommen: eine Hochleistungssäbelsäge gehört deswegen heute dazu. Und zum schonenden Herausholen von Verletzten dient ein sogenanntes "Spineboard". Ergänzend steht ein Rettungsrucksack mit Beatmungsbeutel zur Verfügung.

Leben retten

Geht es darum, in einer von außen verschlossenen Wohnung Leben zu retten, und dabei schonend eine Türe öffnen zu müssen, ohne gleich das Brecheisen einsetzen zu müssen, sind die Wehrleute künftig mit zwei Rucksäcken unterwegs, in denen sich alles befindet, um ein Schloss möglichst schnell und dennoch ohne großen Schaden anzurichten, knacken zu können. Ist mehr Aufwand nötig, um in ein Gebäude zu gelangen oder muss es möglichst schnell gehen, dann stehen verschiedenste Brech-, Hebel-, Schlag- und Trennwerkzeuge zur Auswahl.

Wohnungen belüften

Noch leichter, effektiver und einfacher zu bedienen ist der neue Überdruckbelüfter, der ein verrauchtes Haus möglichst schnell wieder für die Bewohner begehbar machen zu können – beispielsweise, wenn der Braten auf dem Herd angebrannt ist und die Rauchschwaden das Atmen schwer machen würden. Da reicht dann zum Löschen auch einmal die Kübelspritze, die immer mit zehn Litern Wasser gefüllt ist und das Verlegen eines Schlauchs bei Kleinstbränden erübrigt.

Gegen Böschungs- und Waldbrände

Der trockene Sommer hat’s gezeigt: Böschungs- und Waldbrände werden immer häufiger. So kann das HLF 20 aufgrund seiner "Pump and Roll-Funktion" gleichzeitig fahren und löschen – und für die Wehrleute selbst liegen Rucksäcke für den Einsatz bei eben solchen Bränden im Unterholz griffbereit.

Bei umgestürzten Bäumen

Gegen Bäume, die Straßen blockieren oder anderes darf natürlich eine Motorsäge mit entsprechender Schutzausrüstung für den Bedienenden nicht fehlen, zudem gibt es weitere Werkzeuge für verschiedenste Anforderungen, die landläufig unter der Abteilung "Gartenbau" zusammengefasst werden können.

Viel Licht an Bord

Ein generelles Thema ist auch die Ausleuchtung – und da kann mit heutiger LED-Technik natürlich viel mehr aus einem Akku herausgeholt werden. Mobile Beleuchtung unterschiedlichster Art ergänzt das Fahrzeugflutlicht, das von einem ausfahrbaren Masten aus die Umgebung perfekt ausleuchten kann – ganz abgesehen davon, dass dieser – nicht nur falls dieses Licht für die Landung eines Rettungshubschraubers genutzt werden soll – in der Höhe und damit weithin sichtbar mit blauen Blinklichtern ausgestattet ist. All dies kann übrigens nicht nur vom Fahrersitz aus mittels eines Bus-Systems bequem vom Maschinisten aus gesteuert werden.

Auch gegen Wasser gerüstet

Nicht nur gegen Feuer, sondern auch gegen Wasser ist die Schramberger Wehr jetzt noch besser gerüstet. So gibt es eine Tauchpumpe und natürlich Gummistiefel und Wathosen, eine Pumpe, um einen Tank entleeren zu können, leichte Chemikalien-Schutzanzüge und mehr. Natürlich gehören auch Schläuche und entsprechende Verbindungsstücke, Verteiler und Saugschläuche zur Ausrüstung.

Eigener Stromerzeuger

Eine wesentliche Komponente ist heutzutage auch Strom. Dafür sorgt ein eigenes Aggregat – natürlich gehören Kabel und entsprechende Verteiler dazu.

Zur Absicherung der Einsatzkräfte selbst oder einer Unfallstelle stehen Faltpylonen (bei Bedarf mit LED-Blinklicht) zur Verfügung. Eine Außensprechanlage kann Verkehrsteilnehmer oder auch die Bevölkerung warnen oder informieren. Und falls es notwendig ist, Gas zu erkennen, steht ein Mehrgasmessgerät zur Verfügung. Und um schnell abklären zu können, ob und wo sich eine Person in einem verrauchten Raum aufhält, gibt es darüber hinaus eine Wärmebildkamera.