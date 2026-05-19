Hilfe in Alltag und Krisen: Seniorenarbeit in Oberndorf – Begegnung, Beratung und Krisenintervention

Gibt es in Oberndorf genügend Heimplätze? Und wie werden Senioren unterstützt? Antworten darauf gab der Bericht des Seniorenbüros. Auch eine personelle Veränderung steht an.
63 offene Sprechstunden (davon 50 in Oberndorf), 108 Einzelberatungen in der „Linde 13“ und 267 Hausbesuche, davon 108 in der Neckarstadt: Die Seniorenbeauftragte Gabriele Schneider und ihre Kollegin Kathrin Armbruster hatten auch 2025 alle Hände voll zu tun. Was sie noch alles gestemmt haben, welche großen personellen Veränderungen anstehen, und was die Senioren in Oberndorf gerade bewegt, berichteten sie im Verwaltungsausschuss.