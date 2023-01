4 Die Wünschewagen rollen bald auch im Schwarzwald-Baar-Kreis. Foto: Arbeiter-Samariter-Bund

Ein Wünschewagen, der letzte Wünsche Sterbender erfüllt, soll bald auch im Schwarzwald-Baar-Kreis seine Runden drehen. Doch beinahe wäre der Wünschewagen selbst noch länger ein großer Wunsch geblieben.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Projektleiter Yannick Kehrer vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) ist die Aufregung am Telefon anzumerken: "Der neueste Stand, seit heute Morgen, ist der, dass mein Stellvertreter Rainer Bernecker und ich am 25. und 26. Januar nach Magdeburg-Schönebeck fahren und das gute Stück abholen!", erzählt er am Donnerstagabend fröhlich.

Kurz vor knapp noch große Sorgen

Dabei drohte der Wünschewagen noch kurz zuvor, doch länger ein großer, aber äußerst drängender Wunsch zu bleiben. Denn auch ein Wünschewagen, der mit der Erfüllung von letzten Wünschen Todkranker wohl eine der wichtigsten Missionen überhaupt haben dürfte, ist vor den Krisen nicht gefeit: "Die aktuelle Lage, mit Lieferengpässen und allem" habe auch die Auslieferung des Wünschewagens für die Region Südbaden verzögert, erzählt er.

Eigentlich sollte das Fahrzeug bereits jetzt, in dieser zweiten Kalenderwoche des Jahres 2023 beim Hersteller abgeholt werden – doch einige Teile des hochspezialisierten Transporters, der ähnlich wie ein Krankenwagen so aufgebaut ist, dass damit Schwerstkranke nebst aller notwendigen Apparate befördert werden können, steckten in den unterbrochenen Lieferketten fest. Große Sorgen kurz vor knapp. "Aber jetzt freuen wir uns", sagt Yannick Kehrer mit Blick auf die bevorstehende Tour in den Norden.

Das geht unter die Haut

Es sind Erlebnisse, die unter die Haut gehen, für welche der Wünschewagen in Südbaden künftig stehen wird: 23 Wünschewagen sind bereits im Bundesgebiet unterwegs, der nun sehnlich in Offenburg erwartete, der dann auch den Schwarzwald-Baar-Kreis bedienen soll, wird die Nummer 24 sein. Die Liste erfüllter Wünsche ist lang. Seit 2014 haben fast 2000 ehrenamtliche Wunscherfüller des ASB bis heute mehrere tausend Wünsche möglich gemacht. Stephan und Diana beispielsweise wollten ihr Eheversprechen erneuern – Stephans Krebsdiagnose durchkreuzte ihre Pläne, der Krebs hat gestreut. Der 43-jährige Stephan kann nur noch liegend transportiert werden. Der Wunsch erscheint unerfüllbar, bis sich Diana an den Wünschewagen wendet. Er bringt die beiden ans Meer, die Ostsee, wo sie viele gemeinsame Urlaube verbrachten. "Das ist nochmal so ein unvergesslicher Tag. Einfach traumhaft schön", sagt Stephan an diesem Tag am Meer, wo er, kurz vor dem Tod, das Versprechen an seine große Liebe Diana wiederholte, das er ihr am 9.9.1999 schon einmal gegeben hatte.

Rosies letzte Reise führt nach Rerik

Rosie Triebes letzte Reise sollte nach Rerik führen – schwer krank, nicht wissend, wieviel Lebenszeit ihr noch bleibt, aber wohl wissend, dass es nicht mehr viel sein wird, trifft sie dank des Wünschewagens gemeinsam mit ihrem Mann Joachim an ihrem Sehnsuchtsort ein. Ihre Beerdigung hat sie bei dieser letzten "richtigen" Reise schon geplant, es soll fröhlich zugehen, "es ist schon alles festgehalten. Als letztes spielen sie ›New York, New York‹ , das war unser Lieblingstanz".

Bis Yannick Kehrer und Rainer Bernecker mit ihren Helfern vom ASB unheilbar Kranken im Schwarzwald-Baar-Kreis solche letzten Wünsche erfüllen können, liegt noch jede Menge Arbeit vor ihnen. Ist der Wünschewagen Ende Januar erst einmal nach Offenburg gebracht, geht es ans Werk: "Ich denke, wir werden nochmal ein bis zwei Wochen für die Präparation benötigen", erklärt der Projektleiter. Sitzen alle Schrauben fest und sind alle Zubehörteile sicher verstaut, geht es zur Anmeldung beim Landratsamt. "Und spätestens Mitte Februar sind wir dann, glaube ich, am Start" – für die ersten letzten Wünsche, die bis dahin noch vorbereitet werden müssen, sind die Wunscherfüller indes schon bereit. Sie können jetzt eingereicht werden.

Info: Den Wünschewagen anfordern oder unterstützen

Wunschanfragen können persönlich, telefonisch, per E-Mail oder Fax an den Wünschewagen übermittelt werden. Erreichbar ist der Wünschewagen in Offenburg per E-Mail an wuenschewagen@asbsuedbaden.de. Projektleiter Yannick Kehrer und sein Stellvertreter Rainer Bernecker sind telefonisch erreichbar unter der Nummer 0781/63 93 99 70.

Die Fahrten werden individuell und zeitnah vorbereitet – denn manchmal muss es schnell gehen. Die gesundheitliche Verfassung des Fahrgastes spielt eine entscheidende Rolle – am Anfang steht ein persönliches Gespräch, in dem es um die gesundheitliche Situation, Erwartungen und Möglichkeiten geht. Die Fahrt wird mit dem Fahrgast, seinen Angehörigen und ärztlichen Behandlern abgestimmt. Der Wünschewagen ist ausgestattet wie ein Krankentransportwagen, ermöglicht also Wunschfahrten über eine längere Distanz. Die medizinische Ausstattung ist nicht sichtbar in Schränken darin verborgen. Das Fahrzeug verfügt über eine Panoramaverglasung, eine besondere farbliche Gestaltung des Innenraums und eine Licht- und Musikanlage.