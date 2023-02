1 Sibel Pratsch Foto: Rahmann

Die Krankenpflegerin Sibel Pratsch fliegt Dienstag in die Türkei – Anlass war ein Post auf Tiktok.









Wie Social Media-Plattformen in positivem Sinne funktionieren können, zeigt die Geschichte einer Gruppe, die auf Instagram den Kanal „turkei_hilfe“ betreibt – und die letztendlich dazu führte, dass die 30-jährige Krankenpflegerin Sibel Pratsch aus Sulgen am Dienstag in die Türkei fliegt, um im Erdbebengebiet medizinische Unterstützung zu leisten.

Angefangen habe alles mit dem Post eines Jungen auf der Social-Media-Plattform Tiktok, in dem er mitteilte, „dass er gerne helfen würde“, sagt Pratsch. In einem der zahlreichen Kommentare unter dem Post schrieb Pratsch, „dass ich auch dahin will“. Angesichts der vielen, die ihre Motivation zu helfen, kund taten, startete eine junge Frau eine Whats-App-Gruppe. In dieser organisierten sich zunächst 23 Mitglieder. Die Gruppe „ist dann immer größer geworden durch Posts auf Tiktok und Insta“, so Pratsch.

111 Helfer stehen bereit

Mittlerweile sind 111 Helfer zusammengekommen, die in den kommenden Tagen in die Türkei fliegen. Auf die wachsende Gruppe wurde schließlich auch AFAD, die Katastrophenschutzbehörde der Türkei, aufmerksam – und kooperiert mittlerweile mit ihnen, sagt Pratsch. Die ersten knapp 30 aus der Gruppe fliegen bereits am heutigen Freitag mit einem Privatjet der AFAD von Köln nach Hatay, wo nach Meldungen circa 1500 Gebäude durch die Erdbeben beschädigt sind. Die AFAD finanziert zudem Unterkunft und Verpflegung der Helfer, die sich für eine Woche im Katastrophengebiet verpflichten, sagt Pratsch.

Die AFAD organisiert vor Ort auch Schutzkleidung und Helme und schaut, dass die Spenden dorthin kommen, wo sie am meisten benötigt werden. Auch für ihren eigenen Abflugtermin am Dienstag versucht die AFAD ein privates Flugzeug bereitzustellen – ansonsten zahlt Pratsch den Flug selbst. Die Turkish Airlines haben der Gruppe auch zugesagt, Spenden-Kartons kostenlos mitzunehmen, so Pratsch.

„Wir brauchen Leute, die noch mitkommen wollen“, sagt die Krankenpflegerin Pratsch, die am Universitätsklinikum Heilbronn arbeitet und früher für die Altenpflege in Schramberg tätig war. Besonders Pflegepersonal oder „Leute, die Bagger fahren können“, werden vor Ort gebraucht, aber auch alle, „die anpacken können“, Essen verteilen, dolmetschen, organisatorische Aufgaben übernehmen oder in der medizinischen Versorgung unterstützen wollen. In der WhatsApp-Gruppe vermittelt das Team interessierten Helfern, „worauf sie sich einlassen“ und wählt jene als Mithelfer aus, die möglichst viel Erfahrung aufweisen können oder beispielsweise „auf dem Bau gearbeitet“ haben, so Pratsch.

Auch Sachspenden nimmt das Team gerne entgegen: vor allem Medikamente, Verbandsmaterial, Babyartikel, Notfalldecken und Schlafsäcke. Wer vor Ort in der Türkei Hilfe leisten will, Sach- oder Geldspenden abzugeben hat, kann sich über sibel.pratsch @icloud.com oder in der Instagram-Gruppe „turkei_hilfe“ melden. Dort will die Gruppe in Zukunft auch Videos vor Ort posten.