1 In guter Gesellschaft und bei leckeren Getränken kann die Silvesternacht feucht-fröhlich enden. Damit sich jedoch kein Kater anschließt, geben Experten Tipps. Foto: Schedler

Donaueschingen - Es muss gar nicht die ausschweifende Feier zum Jahreswechsel sein – ein Glas zu viel ist schnell getrunken. Damit es dann aber nicht zu einem unschönen Erwachen am ersten Tag des neuen Jahres kommt, gibt es einige Tricks, die man vor, während und nach dem Alkoholgenuss einhalten kann. Experten rund um Donaueschingen verraten ihre Tipps.

Nicht durcheinander trinken

Generell gilt: "Einen Kater kann man nur ganz verhindern, wenn nur wenig Alkohol getrunken wird", sagt Cornelia Augstein von der Rathaus-Apotheke in Donaueschingen. Zudem solle man nicht durcheinandertrinken, sondern bei einer Alkoholsorte bleiben. Am Morgen danach helfen der Apothekerin zufolge alle üblichen Kopfschmerzmedikamente, wie etwa Aspirin. Augstein nennt noch ein Geheimmittel aus der Homöopathie: Nux Vomica D6 ist ein Brechnussgewächs aus Südostasien. Dieses helfe gegen Katersymptome.

Gutes Frühstück und Elektrolyte

Als DJ kennt sich Johannes Klenko aus Donaueschingen mit Feiern aus. Er empfiehlt am Morgen eine Ibuprofen-Schmerztablette, ein gutes Frühstück und danach Getränke mit Elektrolyten. Denn durch den Abbau von Alkohol verliere der Körper Wasser und somit auch Elektrolyte, wie etwa Magnesium. "Das ist die perfekte Kombination, auch wenn ich selten an einem Kater leide", sagt der Wein- und Spirituosenkenner. Klenko rät von säurehaltigen Getränken ab, etwa zu viel Weißwein oder Mischgetränken mit Cola. Denn diese können zu Unwohlsein führen, sagt er. "Auch die Häufigkeit des Konsums – also die Übung – spielt eine Rolle." Denn bei seltenem Konsum habe der Alkohol eine verstärkte Wirkung.

Viel Wasser oder auch Espresso mit Zitrone

Gastronom Christian Köster aus Donaueschingen führt einen weiteren Tipp an: "Während des Alkoholkonsums sollte man ausreichend Wasser trinken und davor reichhaltig essen." Am Tag danach helfe Wasser mit Limette und Zitronen, welches dem Körper Feuchtigkeit und Vitamine spende. "Gut hilft auch Espresso mit Zitrone" – und wenn gar nichts mehr helfe, müsse die Kochsalzlösung ran, sagt Köster im Scherz.