1 Aus der Ukraine auf die Burg: In den Räumen der Prinzessin Kira von Preußen Stiftung lebten zeitweise ukrainische Flüchtlingsfamilien. Foto: Beck

Für elf ukrainische Flüchtlinge war die Burg Hohenzollern ein Zuhause auf Zeit. Mittlerweile sind sie anderswo untergekommen: "Für die beiden Familien wurden Wohnungen gefunden", sagt Burgsprecher Roland Beck unserer Redaktion.















Burg Hohenzollern - Zwei Pflegemütter mit neun Kindern lebten mehrere Wochen lang in den Räumen der Prinzessin Kira von Preußen Stiftung. "Es war geplant, dass sie übergangsweise bei uns sind", erzählt Beck. Eine Pflegemutter mit sechs Kindern und eine weitere mit drei Kindern wohnen inzwischen nicht mehr in Bisingen, sondern in zwei Wohnungen im Zollernalbkreis. Die Gruppe hatte sich auf der Flucht kennengelernt. "Für die Kinder steht nun ein kindgerechter Alltag im Vordergrund", betont Beck.