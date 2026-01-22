Hilfe für Ukraine: JuSo-Chef Kevin Paal ist hochzufrieden

Im vergangenen Jahr nahmen die Jungsozialen des Zollernalbkreises an einer Ukraine-Hilfsaktion teil.
Die Bilder, die man auf dem Smartphone von Kevin Paal sieht, lassen den Schrecken vergessen, der außerhalb dieser Fotos toben mag. Es sind Bilder aus der Ukraine, genauer aus einem Kinderheim in Olexandrija. Es sind die Kinder, die hier mit Paketen und Geschenken aus Deutschland überrascht wurden, die Ziel der Hilfsaktion aus dem Zollernalbkreis waren. Die JuSos Zollernalb halfen nämlich bei einer großangelegten Hilfsaktion mit. Und aus Kevin Paal sprudelte es förmlich schon im November des Vorjahres heraus, als er über die Aktion berichtete. „In der Gesellschaft passiert mir da zu wenig“, sagte er mit Blick auf den Ukraine-Krieg und der Hilfe für die Zivilbevölkerung vor Ort.