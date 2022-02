1 Michael Schleicher und Andrea Heni lassen sich – wie alle Mitglieder des Vereins – auch von Corona nicht stoppen. Sie helfen trotzdem weiter. Foto: Schimkat

Der Verein Liso Tansania unterstützt die Menschen in Dareda. Unter anderem wurde dort ein Waisenhaus gebaut.















Brigachtal - Für Andrea Heni und Kathrin Hirt begann alles im Jahr 2008, als sie als freiwillige Helferinnen in Dareda in Tansania für die Organisation "Local initiatives support" Schulen unterstützten: "Drei Monate waren wir für diese holländische Organisation in Tansania tätig und waren uns – zurück in Deutschland – einig, weiterzumachen", erklärt Andrea Heni, heute Vorsitzende des Vereins Liso Tansania, der 2009 mit Sitz in Brigachtal gegründet wurde.

Arbeitseinsatz vor einigen Wochen

Neben ihr sitzt Michael Schleicher, seit 2018 im Vorstandsteam des Vereins. Vor einigen Wochen kam er aus Tansania zurück, wo er vom 17. Dezember bis 12. Januar kräftig mit Hand anlegte. Es war nicht sein erster Besuch dort, und er betont: "Ich würde am liebsten gleich wieder runterfliegen, aber erst muss ich wieder etwas Urlaub ansammeln."

Dareda zählt 5000 Einwohner, allerdings auf einer sehr großen Fläche. Dort gibt es viel zu tun. Die Helfer des Vereins haben 2012 mit einem Waisenhaus begonnen, damals ein ehemaliges Bürogebäude: "Wir sind zu sechst nach Dareda geflogen und dann ging es los", erzählt Andrea Heni: Das Gebäude wurde renoviert und bewohnbar gemacht. "Wir suchten einheimische Mitarbeiter, die auch von uns bezahlt werden. Im April 2013 ist das erste Kind eingezogen, heute leben dort neun Waisenkinder im Alter von vier bis 14 Jahren", freut sie sich. Das kostet Geld und sie erklärt, dass der Verein pro Jahr 21 000 Euro für das Waisenhaus, die Mitarbeiter und auch noch andere Projekte bereit stellt.

Patenschaften von Vereinen und Firmen

Auf die Frage, wie sie diese Summe stemmen können und das auch noch in Zeiten der Pandemie, antworten sie: Es gibt Patenschaften von Vereinen und Firmen, Spenden und Feste (vor Corona), wobei auch während der Pandemie die Spenden weiterflossen. Nur mit den Festen und Veranstaltungen musste man pausieren. Die Narrenzunft Dauchingen sei von Anfang an Pate gewesen, aber andere auch, zeigen sich Andrea Heni und Michael Schleicher dankbar. Michael Schleicher berichtet, wie er in Dareda tätig war: "Mit Einheimischen habe ich 2018 ein neues Toilettenhäuschen gebaut, jetzt ein neues Badhaus."

Fenster in Schule eingebaut

In der Schule habe es gezogen, also wurden Fenster eingebaut, an die Wand wurden Landkarten gemalt.

Der FC Brigachtal habe Trikots gespendet. Fußball spiele dort eine große Rolle. Mit richtigen Trikots macht das den Kindern noch mehr Spaß.

In diesem Jahr werde ein zweites Gebäude neben dem Waisenhaus gebaut, berichtet Schleicher und zeigt sich sehr angetan von den gastfreundlichen und eigentlich immer fröhlichen Menschen. Er freut sich jetzt schon auf den nächsten Flug nach Tansania.

Auf die Frage, wie es weitergeht, wenn das zweite Gebäude fertiggestellt ist, antwortet er: "Dann bauen wir die Möbel" – und Andrea Heni nickt zustimmend.

Und woher hat Michael Schleicher die handwerklichen Fähigkeiten? "Ich bin Mechanikausbilder bei Continental in Villingen", antwortet er.