Ärger in Burladingen Maskenverweigerer stiftet grobe Unruhe in Sparkasse

Äußerst unangenehme Szenen für Mitarbeiter und Kunden müssen sich in der Sparkasse Burladingen abgespielt haben: Ein Mann weigerte sich offenbar vehement, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. In einem Schreiben der Sparkasse an den Mann wird deutlich, wie gewaltig er die Filialmitarbeiter in Aufruhr versetzt haben muss.