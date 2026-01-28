Hilfe für Senioren gefragt: Weitere Mitstreiter in Blumberg gesucht

Geschäftsführer Markus Leichenauer stellte den aktuellen Stand der Nachbarschaftshilfe im Blumberger Gemeinderat vor. Vor allem in der Kernstadt fehlen engagierte Mitstreiter.
Der ursprünglich von der Sozialstation bezeichnete Häusliche Betreuungsdienst Blumberg wurde aus solidarischen Gründen mit anderen Gemeinden zur Nachbarschaftshilfe Blumberg neu betitelt. In der mit einigem Aufwand geplanten sozialen Dienstleistung von ehrenamtlichen Helfern, die Anfang 2025 mit einigen Veranstaltungen in den Ortsteilen vorgestellt wurde, schlummert noch einiges Potenzial.