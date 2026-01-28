Hilfe für Senioren gefragt: Weitere Mitstreiter in Blumberg gesucht

Geschäftsführer Markus Leichenauer stellte den aktuellen Stand der Nachbarschaftshilfe im Blumberger Gemeinderat vor. Vor allem in der Kernstadt fehlen engagierte Mitstreiter.

Der ursprünglich von der Sozialstation bezeichnete Häusliche Betreuungsdienst Blumberg wurde aus solidarischen Gründen mit anderen Gemeinden zur Nachbarschaftshilfe Blumberg neu betitelt. In der mit einigem Aufwand geplanten sozialen Dienstleistung von ehrenamtlichen Helfern, die Anfang 2025 mit einigen Veranstaltungen in den Ortsteilen vorgestellt wurde, schlummert noch einiges Potenzial.

Dies wurde bei der aktuellen Bestandsaufnahme des Geschäftsführers der Blumberger Sozialstation, Markus Leichenauer, im Gemeinderat deutlich dokumentiert. Von der persönlichen Konstellation mit ursprünglich besonders in den Teilgemeinden direkten Ansprechpartnern sei man inzwischen abgekommen. Diese Kontaktaufnahme werde direkt über die Sozialstation zentralisiert.

Projekt im Anfangsstadium

Diese Einsatzleitungen können via Handy unter Telefon 0151/55 10 82 49 oder E-Mail nbh@sozialstation-blumberg.de erreicht werden. Noch stehe diese Nachbarschaftshilfe im Anfangsstadium, und der Bedarf halte sich in Grenzen, gab Leichenauer bekannt.

Insgesamt stellen sich 27 ehrenamtliche Personen für die soziale Aufgabe zur Verfügung, pflegebedürftige Menschen mit kleinen Dienstleistungen zu unterstützen. Dass lediglich zwei Freiwillige direkt aus Blumberg kommen und die restlichen 25 Helfer und Helferinnen aus den Ortsteilen stammen, ist zusätzlich bemerkenswert.

Angebot in der Kernstadt gefragt

Dass besonders in den Teilorten das Verhältnis von Nachbar zu Nachbar schon strukturell wesentlich besser gepflegt wird, fand in den bisher benötigten Einsätzen klare Verdeutlichung. „Insgesamt wurde unser Angebot lediglich 14 Mal in Anspruch genommen, und alle waren in der Kernstadt wohnhaft“, gab Markus Leichenauer in seinen Ausführungen bekannt.

Er sei sich aber sicher, dass sich diese ehrenamtliche Dienstleistung kontinuierlich steigern wird, so Leichenauer. Überall seien in der professionellen Pflege personelle Probleme unter dem Fachpersonal bei steigendem Bedarf zu beobachten, und die private Betreuung nehme einen immer höheren Stellenwert ein.

Beitrag zu Versorgungsmix

Den Beitrag zu einem besseren Versorgungsmix kann eine ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe direkt vor Ort leisten, machte er in seinen Ausführungen deutlich. Ob daheim, unterwegs oder im Alltag können viele kleine Aufgaben wie miteinander reden oder lachen, ein gemeinsamer Arztbesuch oder ein Einkauf bis zum Erledigen von Bürokram mit organisierter Hilfe verwirklicht werden, wird in dem Aufgabenbereich der Nachbarschaftshilfe beschrieben.

Die Zielgruppe sind hilfe- und unterstützungsbedürftige Menschen im Raum Blumberg, ob alleinstehend oder nicht. Ihnen konkret zu helfen, wird nach den Einschätzungen der Sozialstation weiter wachsen. Speziell in Blumberg sind weitere Helfer, die auch mit einem überschaubaren Stundensatz entlohnt werden, gesucht, verdeutlichte der Bericht.

Steigender Bedarf aufgrund der demografischen Entwicklung

Für Bürgermeister Markus Keller ist diese Einrichtung ein wichtiger Schritt, und er ist sich sicher, dass der Bedarf aufgrund der demografischen Entwicklung steigt. Dass diese Idee erst reifen muss, aber absolut notwendig ist, darüber gab es im Rat keine Diskussionen.

Die Aufgaben

Einsatz

Nach den Ausführungen der Sozialstation kommt unabhängig vom Alter, jeder oder jede unter gewissen Voraussetzungen für den Einsatz in der Nachbarschaftshilfe in Betracht, mit der Freude am Kontakt mit anderen Menschen. Zeit und Lust, die eigene Zeit zu einem Teil für andere einzusetzen, können nachhaltige Lebens- aber auch Berufserfahrungen gesammelt werden. Nicht vorgesehen sind regelmäßige Reinigungsarbeiten, grundpflegerische Dienste und auch häusliche Krankenpflege.