1 Die Reisegruppe besuchte die Schule in Busoro. Foto: Monika Spiegler Eine neunköpfige Onstmettinger Reisegruppe aus der Kirchengemeinde St. Maria besuchte das Partnerprojekt in Ruanda.







Link kopiert



Wie verändert sich das eigene Denken, wenn man lachenden Kindern begegnet, die mit wenig leben – aber viel geben?: Diese Erfahrung durfte eine neunköpfige Reisegruppe aus der Kirchengemeinde St. Maria Onstmettingen in Busoro in Ruanda machen. Mit dabei: Freunde und Unterstützer des Missionsprojekts, das seit vielen Jahren Schulbildung für Kinder in Ruanda ermöglicht.