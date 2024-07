1 Hilfsgüter für die Ukraine: Julia Zehnle (von links), Bruno Metz, Klaus Brodbeck, Sarah Unruh Foto: Stadt Ettenheim

Erneut ist ein Hilfs-Transport von Ettenheim in die Ukraine gestartet









Im Auftrag des Rotary Club Ortenau-Liberty und mit der Unterstützung von Spendern hat der frühere Landrat Klaus Brodbeck erneut einen Hilfstransport in Ettenheims Partnerstadt Vilkhovetska in der West-Ukraine vermittelt. Der Rotary Club Ortenau-Liberty organisiert in regelmäßigen Abständen Hilfstransporte in die Ukraine und hilft so den Menschen vor Ort.