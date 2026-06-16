Hilfe für Nepal: Mercy House in Malekhu soll Bildung schaffen

Das Hilfsprojekt „Hilfe für Nepal“ mit Sitz in Altensteig setzt sich für Mädchen in Nepal ein und will Perspektiven schaffen.
Seit fast 20 Jahren engagiert sich das Hilfsprojekt „Hilfe für Nepal“ aus Altensteig für Kinder und Familien in Nepal. Nun wurde ein weiteres bedeutendes Projekt umgesetzt – mit dem „Mercy House“ ist in der nepalesischen Stadt Malekhu ein Mädchenwohnheim entstanden, das jungen Mädchen aus benachteiligten Verhältnissen den Zugang zu Bildung und eine sichere Zukunft ermöglichen soll, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisation.