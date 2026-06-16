Hilfe für Nepal: Mercy House in Malekhu soll Bildung schaffen

Das Hilfsprojekt „Hilfe für Nepal“ mit Sitz in Altensteig setzt sich für Mädchen in Nepal ein und will Perspektiven schaffen.

Seit fast 20 Jahren engagiert sich das Hilfsprojekt „Hilfe für Nepal“ aus Altensteig für Kinder und Familien in Nepal. Nun wurde ein weiteres bedeutendes Projekt umgesetzt – mit dem „Mercy House“ ist in der nepalesischen Stadt Malekhu ein Mädchenwohnheim entstanden, das jungen Mädchen aus benachteiligten Verhältnissen den Zugang zu Bildung und eine sichere Zukunft ermöglichen soll, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisation.

Viele Familien in den ländlichen Regionen Nepals stehen vor einer schwierigen Entscheidung. Zwar möchten sie ihren Töchtern eine Schul- oder Berufsausbildung ermöglichen, doch lange und gefährliche Schulwege, fehlende Unterkünfte sowie finanzielle Herausforderungen führen häufig dazu, dass Mädchen ihre Schul- und Berufsausbildung vorzeitig abbrechen müssen. Genau hier setzt das Mercy House an, heißt es weiter.

„Wir möchten Mädchen einen sicheren Ort geben, an dem sie leben, lernen und ihre Zukunft gestalten können“, erklärt Stefan Siepenkothen, der Gründer von Hilfe für Nepal. „Bildung verändert Leben. Sie gibt Hoffnung, Selbstvertrauen und die Möglichkeit, Armut langfristig zu überwinden.“

Das geplante Wohnheim entsteht in Malekhu, rund 80 Kilometer von Kathmandu entfernt. Der Standort wurde nach intensiver Prüfung ausgewählt, so die Verantwortlichen. Neben einer guten Infrastruktur mit Schulen, Zugang zu medizinischer Versorgung und öffentlichen Verkehrsmitteln biete die Region vor allem eines: Sicherheit. Das Gelände liegt außerhalb von Hochwassergebieten und schafft damit verlässliche Bedingungen für die jungen Bewohnerinnen.

Die Hilfsorganisation „Hilfe für Nepal“ ermöglichte den Bau des Mercy House in Malekhu/Nepal. Foto: TFN Transfoming Nepal/Muna Tamang

Doch das Mercy House soll weit mehr sein als eine Unterkunft. Neben einem sicheren Zuhause erhalten die Mädchen dort Unterstützung beim Lernen, persönliche Begleitung und eine Gemeinschaft, die sie stärkt und fördert, heißt es in der Pressemitteilung. Ziel sei es, ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre schulische Ausbildung erfolgreich abzuschließen und später ein selbstbestimmtes Leben zu führen. „Jedes Mädchen verdient die Chance, seine Talente zu entfalten“, betont der Projektverantwortliche. „Das Mercy House soll ein Ort werden, an dem Träume wachsen dürfen.“

Langfristige Perspektiven schaffen

Bereits heute unterstützt „Hilfe für Nepal“ nach eigener Auskunft über 50 Kinder durch Patenschaften und Bildungsprojekte im Distrikt Dhading. Das neue Mädchenwohnheim ist ein weiterer Schritt, um nachhaltige Hilfe zu leisten und langfristige Perspektiven zu schaffen. Finanziert wird das Projekt durch Spenden und Patenschaften. Für die Betreuung eines Mädchens werden monatlich rund 80 Euro benötigt, heißt es in der Pressemitteilung. Auch gemeinsame Patenschaften sind möglich, um die Unterstützung auf mehrere Schultern zu verteilen.

Schlafraum im Mercy House in Malekhu/Nepal Foto: TFN Transfoming Nepal/Muna Tamang

Für die Verantwortlichen ist das Mercy House weit mehr als ein neues Projekt, heißt es weiter: Es ist ein Symbol der Hoffnung. „Wenn ein Mädchen die Möglichkeit erhält, die Schule abzuschließen und später auf eigenen Beinen zu stehen, verändert sich nicht nur ihr Leben“, sagt Stefan Siepenkothen. „Oft verändert sich dadurch die Zukunft einer ganzen Familie.“

Weitere Informationen gibt es unter www.hilfefuernepal.de.