Hilfe für Moldawien: Epfendorfer Einsatzkleidung kann Leben retten

Die Einsatzkleidung der Epfendorfer Feuerwehr könnte bald Kameraden in Moldawien das Leben retten. Wie es dazu kommt, berichtet der Oberndorfer Matthias Lehmann.
Auch wenn Ex-Polizist Matthias Lehmann schon seit ein paar Jahren im Ruhestand ist, schlägt sein Herz weiter für die Blaulichtfamilie – und das in aller Welt. Schon viele Male hat er Feuerwehr- und Polizeiequipment in seine Koffer gepackt und in Länder gebracht, die darauf dringend angewiesen sind. Wir sprechen mit ihm über den jüngsten Hilfstransport mit Ziel Moldawien.