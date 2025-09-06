Hilfe für Moldawien: Epfendorfer Einsatzkleidung kann Leben retten

Die Einsatzkleidung der Epfendorfer Feuerwehr könnte bald Kameraden in Moldawien das Leben retten. Wie es dazu kommt, berichtet der Oberndorfer Matthias Lehmann.

Auch wenn Ex-Polizist Matthias Lehmann schon seit ein paar Jahren im Ruhestand ist, schlägt sein Herz weiter für die Blaulichtfamilie – und das in aller Welt. Schon viele Male hat er Feuerwehr- und Polizeiequipment in seine Koffer gepackt und in Länder gebracht, die darauf dringend angewiesen sind. Wir sprechen mit ihm über den jüngsten Hilfstransport mit Ziel Moldawien.

In diesem Jahr sei es der erste Transport, erzählt uns der Oberndorfer. Diesmal treten Oberbekleidung und Einsatzhosen für 75 Feuerwehr-Angehörige die Reise nach Moldawien an. Matthias Lehmann folgt ihnen ein paar Monate später nach, um die Kleidung im Einsatz zu sehen.

Nach mehr als 20 Jahren hatte die Epfendorfer Feuerwehr in einer Sammelbestellung zusammen mit der Feuerwehr Aichhalden neue Einsatzkleidung erhalten. Rund 90 000 Euro flossen dabei in 90 Sets. Die alte Kleidung war bereits stark abgenutzt und entsprach nicht mehr den aktuellen Anforderungen in Sachen Hitzeschutz und Verkehrssicherheit.

Schon viel Hilfe geleistet

Im Vergleich zu der Einsatzkleidung, die Feuerwehrkräften in Moldawien zur Verfügung steht, ist sie allerdings noch ein Premiumprodukt. Das Land zählt zu den ärmsten in Europa. Matthias Lehmann hat es bereits acht Mal besucht. Dank mehrerer Hilfstransporte konnten bereits rund 500 Feuerwehrkräfte dort neu ausgestattet werden.

Die Kameraden im Ausland wurden aber nicht nur mit Einsatzkleidung unterstützt, sondern auch schon mit Atemschutzgeräten, alten Pumpen, medizinischen Geräten, wie einem Ultraschallgerät, und einem mehr als 30 Jahre alten Feuerwehr-Rettungskissen aus Lauterbach beispielsweise.

Es ist laut Lehmann das einzige, das sich dort bei der Chisinauer Feuerwehr im Einsatz befindet. Dabei leben in der Hauptstadt mehr als 500 000 Menschen. Immer wieder seien auch Fahrzeuge aus den 1960er- oder 1970er-Jahren, „wahre Museumsstücke“, bei der Feuerwehr im Einsatz zu sehen, schildert Matthias Lehmann.

Lebensrettende Hilfe

Angesichts der Neuausstattung der Epfendorfer Feuerwehr nahmen Kommandant Alexander Heim, Bürgermeister Mark Prielipp und Matthias Lehmann nun die Verbindung auf.

Am 16. August wurde die Einsatzkleidung in die Schweiz gebracht. Von dort aus wird die Ausrüstung gemeinsam mit weiteren Geschenkgaben aus anderen europäischen Ländern in einem voll beladenen 40-Tonner weiter nach Chisinau gebracht – wo sie hoffentlich nicht nur ein zweites Leben erhält, sondern im Zweifel auch das Leben der Träger retten kann.