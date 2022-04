4 Während die Team-Fahrer schwitzen, freuen sich Verena Motteler, Michael König und Instructorin Veronica Müller über das Engagement der Sportler. Foto: Morlok

Beim Zwölf-Stunden-Spenden-Marathon zugunsten geflüchteter Menschen aus der Ukraine, der vom König Fitness- und Gesundheitszentrum veranstaltet wurde, traten die Teilnehmenden kräftig in die Pedale.















Horb - "So, nun nochmals alles geben, wir schaffen auch noch diese Steigung", motivierte Bike-Instruktorin Veronica Müller die acht Sportler, die sich schwitzend über eine imaginäre Strecke, die per Beamer auf die große Leinwand vor ihnen geworfen wurde, quälten. Seit fast einer Stunde strampelten sie schon für den guten Zweck und es sollte nicht ihr letzter Einsatz sein.

Ziel war es, volle zwölf Stunden lang die Pedale und das Schwungrad von acht Indoor-Cycling Maschinen bei diesem sportlichen Event in Bewegung zu halten und dabei so viele Kilometer als irgend möglich am Ende des Tages zusammen zu haben.

Auch ein gemischtes Oldie-Team tritt an

Von 8 bis 20 Uhr traten acht Teams Non-Stop für den guten Zweck in die Pedale. Gefahren wurde in Teams von bis zu zehn Personen, die den Marathon unter sich aufteilten. Jedes Team bediente also ein Fahrrad und hatte die Aufgabe, dieses über zwölf Stunden in Bewegung zu halten. Jedes Team fuhr im eigenen Team-Shirt für einen Sponsor und sammelte für jeden gefahrenen Kilometer eine Spende, die an die Ukrainehilfe des Landratsamtes Freudenstadt ging.

Es war eine sportliche Herausforderung, die von den rund 60 Athletinnen und Athleten, die sich dieser Aufgabe stellten, einiges abverlangte. Neben dem Team der Jugendfeuerwehr aus Talheim oder der Bodypump-Gruppe von König, trat auch ein gemischtes Oldie-Team an, um gemeinsam für die gute Sache zu radeln. "Eine gute Tat am Tag" lautete der Beweggrund einer jungen Frau und ein Herr aus dem Oldie-Team brachte die Aspekte Spaß, Gesundheit und Gemeinsamkeit in die Überlegungen zu der Frage, warum man sich einer solchen Strapaze aussetzt, ein.

Team von Sponsor "Motteler Energie Horb" erreicht 417 Kilometer

Nach zwölf anstrengenden Stunden ging das Team von Sponsor "Motteler Energie Horb" mit 417 gefahrenen Kilometern über die Ziellinie. Dies war keine wirkliche Überraschung, setzte sich das Team aus Trainern und Spitzensportlern zusammen. Zweiter in der Gesamtwertung wurden "Gerd Brauns Kettensprenger" die, 401,8 Kilometer auf dem Tacho hatten. Mit 352,2 Kilometer landete das Team "AHG" auf dem dritten Platz. Hinter den drei Top-Teams reihten sich Gühring Heiz- und Sanitärtechnik Ergenzingen (346,1) Kö 23 Horb, Ralf Wohnplan und Maler Löffler Starzach (336,8) König (322), Quartier 77 (299,2) und Reck+Gass Horb (257,2) ein.

Als weitere Sponsoren konnte der Veranstalter die Firmen "WP-Objektbetreuung Horb", die "Elsässer GmbH Sulz" und "Schömig Plan Kleinostheim" gewinnen.

Großzügige Unterstützung für die Verpflegung der Fahrer stellten die Fattoria La Vialla Speisekammer Horb, die Bäckereien Saur, Horb und Platz, Eutingen sowie Feinkost Cengiz aus Eutingen zur Verfügung.

Vorläufige Spendensumme beträgt 3.929,60 Euro

Insgesamt waren es stolze 2.732,3 Kilometer, die bei diesem Zwölf-Stunden-Marathon zusammenkamen. Die vorläufige Spendensumme beläuft sich damit auf 3.929,60 Euro, allerdings haben bereits einige Sponsoren angekündigt, noch aufzurunden, sodass die endgültige Summe noch nicht genau feststeht, doch dürfte sie deutlich über 4000 Euro liegen.

Nach erfolgreicher Rundfahrt wurde zum Abschluss dieser Benefiz-Veranstaltung gemeinsam Spaghetti Bolognese gegessen, denn mit Nudeln füllt man die leeren Energietanks bekanntlich am besten wieder auf und ein gemeinsames Essen stärkt zudem das Wir-Gefühl der Sportler, die sich an diesem Karsamstag zu einem nachahmenswerten Event trafen.