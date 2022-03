1 Hilfsgüter bereit: Die Balinger Feuerwehr liefert dringend benötigtes Material in die Ukraine. Foto: Schneider

Die Balinger Feuerwehr unterstützt den Katastrophenschutz in der Ukraine. Diverses Material geht nun in das Kriegsland.















Balingen - Zur Stärkung des Bevölkerungsschutzes in der Ukraine hat die Balinger Feuerwehr nun diverse Einsatzmittel bereitgestellt. Das Material soll von der zentralen Sammelstelle in Fellbach per Hilfstransport in die Ukraine gehen, wie die Feuerwehr mitteilt.

Bevölkerung in großer Gefahr

Die Balinger Wehr folgte damit in Absprache mit der Stadtverwaltung einem Aufruf des Städtetags. Durch den Krieg sei die Bevölkerung in der Ukraine in großer Gefahr, dringend benötigt werden nach Angaben des ukrainischen Katastrophenschutzes Material wie persönliche Schutzausrüstung – etwa Einsatzbekleidung, Helme, Handschuhe oder Stiefel – sowie Löschgerät und Verbandsmaterial. Ebenso alles, was zu Aufrechterhaltung der Notstromversorgung nutzbar ist.

Kurzfristige Hilfsaktion

Nach Angaben aus dem Balinger Rathaus stellt die Feuerwehr kurzfristig Einsatzmittel für diese Hilfsaktion bereit. So seien Atemschutzgeräte mit Masken, wasserführende Armaturen, Schläuche, Gitterboxen, eine Scheinwerferbrücke, ein hydraulischen Rettungssatz sowie persönliche Schutzausrüstung zusammengestellt worden.

"Arbeit der Feuerwehrkameraden erleichtern"

Dieses Material wird nun zunächst nach Fellbach transportiert, wo sich die zentrale Sammelstelle im Land befindet. Von dort aus erfolgen dann umgehend der Transport der Hilfsgüter bis zur ukrainischen Grenze durch die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIS) und die Übergabe an den Katastrophenschutz der Ukraine zur weiteren Verteilung im Land. "Wir hoffen, den Bevölkerungsschutz in der Ukraine somit zu stärken und die Arbeit unserer Feuerwehrkameraden in dieser schweren Zeit ein wenig zu vereinfachen", teilt die Balinger Wehr mit.