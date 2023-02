1 Ein gut gefüllter LKW kann starten. Foto: Sahin

Die schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet mit tausenden Todesopfern bewegt derzeit die Welt. Doch im Angesicht dieser Katastrophe offenbart sich auch der Zusammenhalt der Menschen.

LKWs voller Hilfsgüter werden in die Türkei geschickt

So erlebt es gerade Burak Sahin. Dem Vöhringer mit türkischen Wurzeln war direkt klar: Er muss helfen. Mit Erfolg: Sieben LKWs, vollgepackt mit Hilfsgütern, werden in die Türkei geschickt. Einer davon sei bereits am Dienstagvormittag gestartet, berichtet Sahin im Gespräch mit unserer Redaktion. Die restlichen sind bereits voll. Am Donnerstag solle schließlich der zweite LKW starten und Freitag und Samstag die weiteren, teilt Sahin mit. Derweil versuche man, noch mehr Laster zu organisieren.

„Morgens ist mein Wecker losgegangen. Ich habe mein Handy in die Hand genommen und habe sehr viele Nachrichten bekommen. Ich habe mich informiert was los ist und mir war klar, dass es was größeres ist“, schildert Sahin den Moment, als er von den Erdbeben erfahren hatte. „Ich konnte nicht sitzen bleiben und nichts machen“, so Sahin. Er habe ein großes persönliches Umfeld. Einige seiner Bekannten seien zusammengekommen und hätten Geschäftsmänner kontaktiert, wovon einer seine LKWs zur Verfügung gestellt hätte. Sahin erzählt, er habe derweil Rücksprache mit dem türkischen Konsulat gehalten und die Koordination des Projekts übernommen.

Winterkleidung, Hygieneartikel und Lebensmittel benötigt

Sein Aufruf nach Spendengütern sei auf breite Resonanz gestoßen. Sogar Leute aus Frankfurt hätten angefragt, ob sie was bringen können. Bis 3 Uhr nachts seien Leute zur Halle in Balingen gekommen, wo die Spendengüter gesammelt werden. Dort habe, erklärt Sahin, ein Geschäftsmann seine Halle zur Verfügung gestellt. Doch Sahin biete auch seine private Garage zur Sammlung an, von wo aus die Güter dann später nach Balingen transportiert werden.

Benötigt werden vor allem Wintersachen, wie Handschuhe, Mützen, Jacken oder Decken, aber auch unverderbliche Lebensmittel wie Mehl, Reis oder Salz seien gefragt, ebenso Hygieneartikel. Weiterhin seien Heizstrahler oder Heizgeneratoren in der Türkei von Nöten. Ein weiterer Unternehmer habe sich entsprechend bereit erklärt, einen kompletten Lastwagen mit Strahlern in die Türkei zu schicken. Auch seine Bitte um Geldspenden sei erhört worden: Bereits einige tausende Euro seien für den Katastrophenschutz zusammengekommen.

Sahin von Zusammenhalt gerührt

Von der breiten Hilfsbereitschaft zeigte sich Burak Sahin gerührt und begeistert: „Der Zusammenhalt ist wahnsinnig. Dass die Hilfe weltweit da ist und hinter dem türkischen Volk steht, das rührt mich.“ Zahlreiche Leute hätten ihn bereits kontaktiert und gefragt, wie sie helfen können.

Teilweise hätten Menschen schon angekündigt, selbst in die Türkei zu fliegen und ihn gefragt, ob er entsprechend Kontakte zur Verfügung stellen oder koordinieren könnte. Sahin, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, engagiert sich für deutsch-türkische Angelegenheiten. Entsprechend habe er eine große deutsche und auch türkische Community, die ihn regelmäßig anschreibe und um Rat und Hilfe bitte.

„Es ist toll zu sehen, wie die ganze Community, ob deutsch, arabisch, russisch oder die Freunde im Umfeld, zusammenhält“, sagt Sahin beeindruckt. Auch er plane die nächsten Tage in die Türkei zu fliegen, um vor Ort zu unterstützen.