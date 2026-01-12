Hilfe für die Ärmsten: Regierung will Entwicklungszusammenarbeit neu ausrichten

Auch bei den Ausgaben für Entwicklungspolitik will die Bundesregierung sparen. Zum Ausgleich soll eine neue Strategie die internationale Zusammenarbeit mit armen Staaten effektiver machen.
Berlin - Unter dem Druck von Sparzwängen will die Bundesregierung ihre Entwicklungszusammenarbeit künftig auf die ärmsten Länder der Welt und das Überwinden von Hunger und Armut dort konzentrieren. "Wir können nicht überall alles machen. Deshalb bündeln wir unsere Kräfte", sagte Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan in Berlin.