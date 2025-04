Hilfe für Bedürftige: Die Rottweiler haben das größte Herz für Blinde im Land

1 Nach der erfolgreichen Operation am Grauen Star kann Janeth aus Tansania endlich wieder sehen. Foto: CBM/argum/Einberger

Keine andere Stadt in Baden-Württemberg spendet so viel für die Christoffel-Blindenmission.









Wenn ein Mensch nach langer Zeit plötzlich wieder sehen kann, ist das wie ein Wunder. Solche Wunder haben die Bürger von Rottweil allein im vergangenen Jahr 33 879 mal bewirkt. Insgesamt mehr als eine Million Euro haben sie an die Christoffel-Blindenmission (CBM) gespendet. 39,84 Euro pro Einwohner. Damit ist Rottweil die wundervollste Stadt in Baden-Württemberg, denn in keiner anderen Stadt war das Pro-Kopf-Spendenaufkommen für die CBM so hoch wie hier.