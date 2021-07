1 Zieht sich das eigene Kind plötzlich zurück, ist depressiv oder leidet unter einer anderen psychischen Erkrankung? Angehörige können zumindest ein Stück weit helfen. Foto: Adobe Stock/Amir Kaljikovic

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Viele Menschen sind ratlos, wenn jemand aus der Familie oder im Freundeskreis plötzlich depressiv wird oder eine Psychose entwickelt. Doch Angehörige können lernen, was Betroffenen in Krisensituationen hilft.

Stuttgart/Mannheim - An manchen Tagen kam es Rachel Fritsch so vor, als lebe sie mit ihrem Sohn zwar in einer Wohnung, aber dennoch auf zwei Planeten. Der junge Mann, der im Alter von 18 Jahren an einer Psychose erkrankt ist – und sie, die Mutter, die stets eine Lösung parat haben wollte. „Wenn wir miteinander sprachen, haben wir uns nicht verstanden“, sagt Fritsch. Die Angst war groß, den Zugang zum Kind zu verlieren.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen