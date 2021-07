Initiative "Silber-Pfoten" wird in Freudenstadt aktiv

1 Marla mit ihrer Besitzerin aus Freudenstadt hoffen auf etwas Unterstützung im Alltag. Foto: Verein Silber-Pfote

Wenn Herrchen oder Frauchen mit ihrem Haustier nicht mehr Gassi gehen können, hilft jetzt auch in Freudenstadt die Initiative "Silber-Pfoten".

Freudenstadt - Tierfreunde unterstützen ehrenamtlich ältere Menschen bei der Versorgung ihrer Haustiere, teilt die Initiative mit. Aktuell werden Gassigeher für die Mischlingshündin Marla gesucht, deren Besitzerin aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst mit der Hündin spazieren gehen kann. Die beiden wohnen in der Nähe des Friedhofs in Freudenstadt.

"Für viele Senioren ist ihr Tier der beste Freund und ein wichtiger – nicht selten der einzige – Sozialpartner, mit dem sie häufig bereits über viele Jahre ihr Leben teilen. Doch oftmals müssen sich ältere Menschen schweren Herzens von ihrem geliebten Haustier trennen, weil sie es nicht mehr angemessen versorgen können. Für die meist ebenfalls betagten Tiere bedeutet dies oft, den Rest ihres Lebens allein im Tierheim verbringen zu müssen", erklärt Marcel Yousef, Leiter der Initiative.

Laut einer Pressemitteilung der Initiative sollen Tierhalter mit ehrenamtlichen Helfern zusammengebracht werden. "Auch für die Ehrenamtlichen, die meist in der Nachbarschaft wohnen oder arbeiten, ist das eine gute Sache, denn sie können häufig kein eigenes Tier halten. So erhalten sie den gewünschten Kontakt zu Tieren und erleben das Gefühl, etwas Gutes zu tun", so Yousef weiter.

Initiative erhält Preis

Die ehrenamtlichen Helfer – sie müssen volljährig sein – übernehmen beispielsweise das Gassigehen, erledigen Fahrten zum Tierarzt oder bringen Futter und Katzenstreu nach Hause, wenn die Tierhalter dies aus alters- und gesundheitsbedingten Gründen nicht mehr alleine schaffen.

Für diesen Einsatz wurde "Silber-Pfoten" nach eigenen Angaben 2017 mit dem Deutschen Tierschutzpreis ausgezeichnet. Ihren Ursprung hat die 2014 gegründete Initiative in Stuttgart.

n Kontakt: Marcel Yousef, E-Mail info@silberpfoten.de und Telefon 0170/2 40 59 82.