1 Georg Schumacher ist Mitglied im Team der IBB-Stelle des Landkreises. Foto: Siegmeier

Die Zahl der Menschen, die an psychischen Erkrankungen leiden, steigt. Doch oft wissen Betroffene, oder auch Angehörige bei Fragen oder Problemen nicht, an wen sie sich wenden können. Die IBB-Stelle des Landkreises bietet Unterstützung.















Kreis Rottweil - "Wir verstehen uns als Lotsen, die psychisch Erkrankten oder deren Angehörigen helfen, oder ihnen bei Problemen Hilfestellung und Lösungsansätze geben wollen", erklärt Georg Schumacher im Gespräch, der übrigens auch vom Landrat ernannter Patientenfürsprecher ist.

Erfahrenes Team

Der Mediziner ist Mitglied des Teams, das sich aus Psychiatrie Erfahrenen, Angehörigen psychisch Kranker und Fachkräften in der psychiatrischen Versorgung zusammensetzt. Das Team arbeitet nicht nur ehrenamtlich, sondern auch unabhängig, kostenfrei und unterliegt der Schweigepflicht. "Das ist ganz wichtig, denn viele haben Sorge, dass ihre Probleme an die Öffentlichkeit kommen, deswegen haben sie auch Scheu überhaupt Hilfe in Anspruch zu nehmen", weiß Schumacher aus Erfahrung.

Die Beratungen finden in der Paulinenstraße 4 in Rottweil statt. Jeden dritten Mittwoch im Monat, von 16.30 bis 18 Uhr steht das Team nach telefonischer Voranmeldung bereit. "In dringenden Fällen kann man uns aber auch außerhalb dieser Zeiten per Mail kontakt@ibb-rottweil.de oder telefonisch über 0741/20 67 99 77 erreichen. Bitte sprechen Sie auf den Anrufbeantworter, wir rufen dann zeitnah zurück", informiert Schumacher.

Was ist die IBB?

"IBB bedeutet Informations-, Beratungs-, und Beschwerdestelle. Wir werden vom Sozialamt des Landratsamtes Rottweil verwaltet. Finanzielle Mittel stellt das Sozialministerium zur Verfügung". Aufgabe der Beratungsstelle ist es, über psychiatrische und soziale Hilfsangebote zu informieren, bei Problemen mit der Nutzung psychiatrischer Hilfen, "aber auch in Zusammenhang mit ärztlicher Behandlung, Psychotherapie, Betreuung und unter Umständen auch Unterbringung", so Georg Schumacher weiter und er weist darauf hin, dass die IBB-Stelle zudem unterstütze, wenn jemand mit der Leistung oder den Verhältnissen in der Psychiatrie schlechte Erfahrungen gemacht habe.

"Rechtsberatung gehört allerdings nicht zu unseren Aufgaben", merkt er an. Wichtig sei es auch, bei möglichen Konflikten zu vermitteln und mit allen Beteiligten nach Lösungen zu suchen. "Im Grunde betreiben wir sehr viel Netzwerkarbeit und versuchen die Leute an die zuständigen Stellen zu vermitteln", sagt der Mediziner. Manchmal reiche eine telefonische Beratung, in anderen Fällen gebe es auch mehrfach Kontakt.

Keine langen Wartezeiten

"Diejenigen, die sich melden, haben meist eine lange Vorgeschichte und sind mittlerweile am Rande ihrer Möglichkeiten und der Verzweiflung nahe", weiß Schumacher. Deswegen gehe es immer schnell, wenn sich jemand wegen eines Termins melde. Lange Wartezeiten gebe es nicht. Wichtig sei es, persönlich mit den Leuten zu sprechen. "Wir sind hier in einem sehr sensiblen Bereich tätig", betont Schumacher. "Aber wir haben Kapazitäten frei, scheuen Sie sich nicht sich zu melden. Wir haben Zeit und hören Ihnen zu", ermutigt er.