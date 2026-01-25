Hilfe bei Herzstillstand: Neuer Defibrillator in Stammheim

Einen besseren Standort für einen Defibrillator kann man sich kaum vorstellen: Zentral, im Herzen Stammheims, ist ein solcher am dortigen Rathaus aufgehängt worden.
Auf Initiative des benachbarten Teams vom „Café Alte Feuerwehr“ spendierte der Lions-Club Hirsau den wertvollen Lebensretter. Dass es überhaupt zu dieser Übergabe des AEDs, so nennt man die Geräte im Fachjargon, kommen konnte, ist mehreren Akteuren und deren Engagement zu verdanken. Erst im November vergangenen Jahres hatte Café-Vorständin Renate Pletschen den Antrag beim Hirsauer Lions-Club eingereicht. Sie hatte nämlich gehört, dass sich der 1958 gegründete Club in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz im Kreis Calw die Aufgabe gestellt hat, „die Überlebenschancen bei plötzlichem Herztod durch flächendeckende Reanimationsschulungen und der Installation von Defibrillatoren zu erhöhen“.