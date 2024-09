Hilfe bei der Boden-Regeneration: So funktioniert die Waldkalkung in Wolfach

So funktioniert die Waldkalkung in Wolfach

1 An Ladestellen im Wald wird der Kübel, der am Helikopter angebracht ist, mit Hilfe eines Radladers wieder mit Kalk befüllt. Foto: Dorn

Mit der Maßnahme wird die Regeneration des Bodens – der zum Beispiel durch Dürre geschädigt wird – unterstützt.









Mit 1,2 Millionen Euro beziehungsweise etwa 3100 Hektar Waldflächen profitieren die in der Forstbetriebsgemeinschaft Wolfach/Oberwolfach zusammengeschlossenen 157 Waldbesitzer im Herbst von einem Programm der EU. Über einen Zeitraum von fünf Jahren hat das Land Baden-Württemberg 25 Millionen Euro an Fördergeldern für regenerationsfördernde Bodenschutzkalkungen erhalten. Die noch aus den Zeiten der Braunkohle-Verstromung resultierende Versauerung der Böden – die bundesweit etwa 16 Prozent aller Waldflächen betrifft – und die Dürre der letzten Jahre sind aus Sicht der Forstwissenschaft hauptverantwortlich für den schlechten Zustand der Wälder auch in der Ortenau und somit dem Gebiet Wolfach/Oberwolfach.