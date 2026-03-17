Hilfe aus Oberndorf: Feuerwehrkleidung aus dem Kreis Rottweil – für Moldawien lebenswichtig

Seit vielen Jahren unterstützt der Oberndorfer Matthias Lehmann Hilfstransporte in bedürftige Länder. Jetzt gingen erneut Feuerwehrkleidung, Geräte und mehr nach Moldawien.

Rund 2000 Kilometer und etwa 24 Fahrstunden trennen den Kreis Rottweil von Moldawien – und dabei fühlt sich die Reise dorthin wie eine Zeitreise an. Das berichtet zumindest Matthias Lehmann. Der 67-jährige Oberndorfer war schon viele Male dort und sorgt mit der Unterstützung für Hilfstransporte immer wieder dafür, dass die Menschen vor Ort ein kleines Stück mehr Sicherheit erhalten. Gerade erst hat wieder eine Ladung an Hilfsgütern den Kreis Rottweil verlassen.

„Ich finde es wichtig, dass man sich einbringt“, sagt Matthias Lehmann über sein Engagement in Ländern, in denen Armut ein großes Problem ist. Moldawien gilt als eines der ärmsten Länder in Europa. Umso mehr freue er sich, wenn wieder Material zusammenkomme – so wie kürzlich. „Da haben wir mehr als 60 Feuerwehr-Ausstattungen bekommen“, erzählt er.

„Wie eine Reise in die Vergangenheit“: So beschreibt Matthias Lehmann seine bisherigen Besuche in Moldawien. (Archiv-Bild) Foto: Lehmann

Auf den jüngsten Zeitungsartikel im Herbst 2025 hätten sich mehrere Feuerwehren im Kreis Rottweil bei ihm gemeldet – Aichhalden, Lauterbach und Rötenberg – mit ausgemusterter Einsatzkleidung, die sie spenden wollten. Einsatzkleidung der Feuerwehr habe hier nach rund 20 Jahren das Ende der Nutzungsdauer erreicht. In Moldawien könne diese aber noch gute Dienste leisten und im Zweifel Leben retten.

Unsere Empfehlung für Sie Hilfe für Moldawien Epfendorfer Einsatzkleidung kann Leben retten Die Einsatzkleidung der Epfendorfer Feuerwehr könnte bald Kameraden in Moldawien das Leben retten. Wie es dazu kommt, berichtet der Oberndorfer Matthias Lehmann.

Neben Einsatzhosen und -jacken landeten auch Helme und Schuhe aus dem Kreis Rottweil zunächst im Transporter nach Winterthur in der Schweiz und da schließlich im 40-Tonner, der das gesammelte Material zur Landesfeuerwehrschule in Moldawiens Hauptstadt Chisinau gebracht hat.

Bekleidung und Ausrüstung sind sicher in Moldawien angekommen. Foto: privat

Ebenfalls an Bord war ausgedientes Equipment der Sulzer Feuerwehr, darunter Rettungsbahren samt Tragevorrichtungen, Spreizer und Rettungsschere und Sprungkissen, zudem medizinisches Material eines Arztes, wie ein Sauerstoffgerät und Verbandsmaterial.

Im Sommer geht’s für Lehmann selbst nach Moldawien

Wichtig ist Matthias Lehmann stets, sich selbst davon zu überzeugen, dass die Hilfsgüter da ankommen, wo sie gebraucht werden. Deshalb wird er im Sommer einmal mehr nach Moldawien reisen und sich anschauen, wo und wie alles zum Einsatz kommt. Acht Mal war er schon da.

Man müsse sich mal überlegen, sagt Lehmann im Gespräch mit uns: In Chisinau seien dann insgesamt zwei Sprungkissen im Einsatz – ein mehr als 30 Jahre altes aus Lauterbach und nun auch das aus Sulz – und das bei einer Stadt mit mehr als einer halben Million Einwohner. Dank der Hilfstransporte habe man außerdem bereits rund 600 Feuerwehrkräfte in Moldawien neu ausstatten können.

Kaum ist der eine Hilfstransport organisiert, sucht Lehmann schon Material für den nächsten. Ganz aktuell hofft er auf ausgemusterte Kindertrikots von Handball- und Fußballvereinen aus dem Landkreis, die Kindern in südafrikanischen Townships eine Freude bereiten sollen. Damit diese nicht in Gang-Kriminalität abrutschten, gebe es Hilfsaktionen, die neben Hausaufgabenbetreuung und einer warmen Mahlzeit auch aus einem Sportangebot bestehen.

Durch Lehmanns bisherige Sammlungen sind so schon rund 500 Trikots aus dem Kreis Rottweil in Südafrika gelandet – und auch hier konnte er sich schon vor Ort davon überzeugen, welch große Freude die Gaben aus Deutschland den Menschen vor Ort bereiten.