Hilfe aus Oberndorf: Feuerwehrkleidung aus dem Kreis Rottweil – für Moldawien lebenswichtig

Seit vielen Jahren unterstützt der Oberndorfer Matthias Lehmann Hilfstransporte in bedürftige Länder. Jetzt gingen erneut Feuerwehrkleidung, Geräte und mehr nach Moldawien.
Rund 2000 Kilometer und etwa 24 Fahrstunden trennen den Kreis Rottweil von Moldawien – und dabei fühlt sich die Reise dorthin wie eine Zeitreise an. Das berichtet zumindest Matthias Lehmann. Der 67-jährige Oberndorfer war schon viele Male dort und sorgt mit der Unterstützung für Hilfstransporte immer wieder dafür, dass die Menschen vor Ort ein kleines Stück mehr Sicherheit erhalten. Gerade erst hat wieder eine Ladung an Hilfsgütern den Kreis Rottweil verlassen.