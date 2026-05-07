Hilfe aus Hechingen: Nachhaltige Entwicklungsarbeit unter Druck

Nach Ruanda und Kenia ging es für eine Gruppe des Hechinger Hilfsvereins „Kinder brauchen Frieden“.
Um die Osterzeit reisten Heinz Wolfram, Julian Pandtle und Matthias Holzmann im Rahmen der Projektarbeit von „Kinder brauchen Frieden“ nach Kigali in Ruanda. Ziel der Reise war, den aktuellen Stand der Projekte vor Ort zu evaluieren sowie die Zusammenarbeit mit den lokalen Partnerorganisationen weiter zu vertiefen. Ergänzend führte die Reise nach Nairobi in Kenia, wo seit 2025 ein Day Care Centre aufgebaut und kontinuierlich unterstützt wird.