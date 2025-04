Hilfe aus Brigachtal für Afrika: Liso Tanzania engagiert sich seit zwölf Jahren für Waisenkinder

1 Mit einem Arbeitseinsatz bei einer holländischen Organisation in Afrika fing alles an: Andrea Heni (links) und Katrin Hirt gründeten zusammen mit weiteren Mitstreitern vor zwölf Jahren den Verein Liso Tanzania, der ein Waisenhaus für elf Kinder finanziert. Foto: Hella Schimkat

Andrea Heni und Katrin Hirt gründeten mit weiteren Mitstreitern vor zwölf Jahren den Verein Liso Tanzania, um ein Waisenhaus zu finanzieren. Elf Jungen und Mädchen haben ein Zuhause gefunden. Spender und Paten tragen zur Finanzierung bei.









Liso Tanzania ist ein Erfolgsprojekt, das heute nach zwölf Jahren auf festen Beinen in Dareda in Tanzania steht. Elf Kinder wohnen in einem Waisenhaus, das die Mitglieder des Vereins Liso Tanzania, der vor zwölf Jahren in Brigachtal gegründet wurde, von Beginn an voll finanzieren.