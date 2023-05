Hilda Beck, Mitbegründerin des Vereins Bürger Aktiv Lahr, hat am Freitag das Bundesverdienstkreuz am Bande überreicht bekommen. Gewürdigt wurde damit ihre langjährige Arbeit für Verständigung und Toleranz, die weit über die Stadt Lahr hinausgeht.

Den Orden Bundesverdienstkreuz am Bande – eine der bedeutendsten Auszeichnungen, welche die Bundesrepublik vergeben kann – übergab Manfred Lucha, Minister für Soziales, Gesundheit und Integration in Stuttgart. OB Markus Ibert würdigte zusammen mit Lucha das lange Wirken Becks, vor allen für die Integration der Aussiedler, die nach dem Zerfall der UdSSR nach Lahr gekommen sind.

„Es ist normal, verschieden zu sein.“ Hilda Beck zitierte in ihren Dankesworten den früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Sie verwies auf die etwa 120 verschiedenen Nationen, die es in der Stadt gibt, und freute sich, dass es ein insgesamt schönes und friedliches Zusammenleben gebe. Ein gutes Beispiel sei das Fest der Kulturen. Beck dankte ausdrücklich vielen Einwohnern, die sie bei dieser Arbeit unterstützt haben und weiter unterstützen.

Wie lange Becks Wirken in Lahr zurückreicht, zeigte sie mit einem „Dank am Menschen, die als Sterne am Himmel leuchten.“ Sie erinnerte hier unter anderem an Margret Kaufmann, den Alt-OB Philipp Brucker oder den langjährigen Langenwinkler Ortsvorsteher Karl-Heinz Schaller.

Hilda Beck beweist mit einer Anekdote Humor

Gemeinderätin Thi Dai Trang Nguyen, eine der Sprecherinnen des Interkulturellen Beirats, würdigte das Engagement ihrer „guten Freundin“: „Manche Menschen, die ein Ehrenamt annehmen, überschätzen die Ehre und unterschätzen das Amt.“ Hilda Beck bewies Humor. Sie erzählte eine Anekdote, dass ein Bekannter ihrem Mann den Rat gegeben habe, sie aufgrund ihrer vielen Einsätze doch aus dem Haus zu jagen. Die Antwort: Das würde nicht gehen: „Sie ist ja nie zu Hause.“

Besondere Dankesworte gab es von Beate Jörger-Hofmann, Leiterin des Sophie-Scholl-Kindergartens in Kippenheimweiler, der einen hohen Anteil an Kindern hat, die aus Aussiedlerfamilien stammen. Die Erzieherin wies darauf hin, welche Verluste Hilda Beck hinnehmen musste, als sie Anfang der 1990er-Jahre die Heimat Kasachstan verließ. Neben dem Verlust von Haus, Garten und Freunden konnte die promovierte Juristin ihren Beruf in Lahr nicht weiter ausüben.

OB Ibert und Minister Lucha würdigten die Verdienste Becks um Ausgleich, Verständigung und Integration. Der Lahrer Rathauschef drückte das so aus: „Wer auf die Geschichte der Stadt in der jüngeren Vergangenheit zurückblickt, der weiß, wen ich meine.“ Dazu zitierte Ibert seinen Vorgänger im Amt, Wolfgang G. Müller, der am Abend entschuldigt war: Hilda Beck sei „seit 25 Jahren der verlässliche Motor für ein friedliches Zusammenleben“. Lucha, der Hilda Beck für diese Auszeichnung vorgeschlagen hatte, zitierte ein Sprichwort: „Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, mit vielen kleinen Dingen, können den Lauf der Welt verändern.“

Der deutsch-russische Chor, dem Hilda Beck angehört, eröffnete die Feierstunde. Laetitia Glassen (Harfe) und Dac Anh-Minh Ngo (Cello) sorgten für musikalische Vielfalt zwischen den Reden. Und weil es so schön war, trat der Chor spontan beim anschließenden Empfang noch einmal auf.

Das Engagement

Hilda Beck gehört zu den Gründungsmitgliedern des Vereins Bürger aktiv Lahr und ist seit dem Jahr 2000 Vorsitzende. Sie habe in ihren ehrenamtlichen Engagements und im Beruf bei der Wohnbau Stadt Lahr laut Mitteilung der Pressestelle der Stadt Lahr „Herausragendes für die Integration geleistet“. „Sie vertrat ihre Werte als Mitglied der 13. Bundesversammlung“ – bei der im Jahr 2009 der damalige Bundespräsident Horst Köhler für eine zweite Amtszeit gewählt wurde – „sowie als Mitglied des Landesbeirates für Integration.“ Aufgrund ihres Engagements gehörte Hilda Beck zur Baden-Württembergischen Bürgerdelegation, die das Land bei den Feiern zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2019 in Kiel vertreten hat.